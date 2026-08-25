Spanyol Berharap Luis de la Fuente Tetap Menjabat hingga 2030 Usai Memenangkan Piala Dunia 2026

Federasi Sepak bola Spanyol berharap Luis De La Fuente tetap menjabat hingga tahun 2030 (Bein Sports)
JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) berupaya memperpanjang kontrak Luis de la Fuente setelah pelatih tersebut membawa tim nasional Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (23/8), Kontrak De la Fuente saat ini berlaku hingga 2028, tetapi RFEF ingin mempertahankannya hingga sekitar atau setelah 2030.
Presiden RFEF Rafael Louzán mengonfirmasi bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak tersebut telah berlangsung dan menilai De la Fuente layak mendapatkan kepercayaan lebih lama.
Louzán menyebut keberhasilan De la Fuente tidak hanya terlihat dari prestasinya bersama tim senior, tetapi juga dari rekam jejaknya di berbagai kelompok usia sepak bola Spanyol.
Menurut Louzan, kesederhanaan, kemampuan bekerja, dan kontribusi De la Fuente menjadi bagian penting dari keberhasilan Spanyol dalam beberapa tahun terakhir.
Federasi Sepak bola Spanyol berharap pelatih tersebut tetap menjadi bagian dari proyek tim nasional ketika Spanyol memasuki periode persiapan menuju Piala Dunia 2030.
Upaya mempertahankan De la Fuente juga berkaitan dengan ambisi Spanyol menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030 yang digelar bersama Portugal dan Maroko.
Louzán menilai Spanyol memiliki alasan kuat untuk menjadi lokasi final setelah negara tersebut menunjukkan prestasi di sepak bola putra dan putri serta memiliki peran penting dalam penyelenggaraan turnamen.
Jika rencana tersebut terwujud, RFEF ingin De la Fuente tetap memimpin Spanyol ketika Piala Dunia 2030 berlangsung di tanah air mereka.
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Jawa Pos
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