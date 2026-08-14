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Jumat, 14 Agustus 2026 | 22.32 WIB

Marselino Ferdinan Jalani Pemulihan usai Operasi Lutut di Spanyol yang Dibantu PSSI

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan beraksi saat melawan Mozambik dalam laga FIFA Matchday di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan beraksi saat melawan Mozambik dalam laga FIFA Matchday di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemain timnas Indonesia Marselino Ferdinan fokus pemulihan setelah menjalani operasi lutut di Spanyol yang dibantu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Saya sangat bersyukur atas perhatian dan dukungan Pak Erick serta PSSI yang telah mengurus proses operasi saya dan memastikan semuanya berjalan dengan baik," kata Marselino Ferdinan dalam keterangan resmi PSSI di Jakarta, Jumat.

Marselino menjalani operasi lutut yang berjalan lancar di Rumah Sakit San Juan de Dios, Sevilla, Spanyol pada 12 Agustus.

Gelandang berusia 21 tahun itu mengalami cedera ketika mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali menjelang Piala AFF 2026.

Akibat cedera tersebut, pemain Oxford United itu tidak bisa membela skuad Garuda pada laga fase grup Piala AFF 2026 melawan Kamboja dan Timor Leste. Marselino kemudian dipastikan absen dari turnamen oleh pelatih timnas Indonesia John Herdman setelah laga ketiga melawan Vietnam.

Kini, Marselino telah menjalani operasi lutut dengan dukungan biaya dari PSSI dan mulai menjalani tahapan pemulihan.

Marselino menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajaran yang mendukung penuh penanganan medis untuk pemulihan cederanya, serta kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberikan doa dan dukungan.

"Saya akan bekerja keras untuk kembali lebih kuat dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia," ujarnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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