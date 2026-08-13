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Rizka Perdana Putra
Kamis, 13 Agustus 2026 | 16.17 WIB

Ulang Tahun ke-19, Lamine Yamal Hanya Undang 100 Orang

Bintang muda Spanyol Lamine Yamal. (Istimewa) - Image

Bintang muda Spanyol Lamine Yamal. (Istimewa)

JawaPos.com - Momen ulang tahun ke-19 wide attacker FC Barcelona Lamine Yamal terjadi pada 13 Juli lalu. Akan tetapi, karena masih memperkuat timnas Spanyol dalam Piala Dunia 2026, Yamal baru bisa merayakannya kemarin (12/8).

Mundo Deportivo menyebut, pesta ulang tahun Yamal digelar di Mas de Sant Llei, di Vilanova del Valles, kawasan pinggiran Barcelona. Pesta ulang tahun itu pun hanya dihadiri sekitar 100 orang. Itu pun sudah termasuk beberapa rekan Yamal di Barca. 

”Yamal dan para pemain Barca yang baru kembali dari libur Piala Dunia 2026 juga baru akan bergabung ke Ciutat Esportiva Joan Gamper (markas latihan Barca, Red) pada hari ini (13/8, Red),” tulis Mundo Deportivo.

Selain Yamal, tujuh penggawa Barca masuk skuad La Roja –sebutan timnas Spanyol– ke Piala Dunia seperti kiper Joan Garcia, bek tengah Pau Cubarsi dan Eric Garcia, gelandang Pedri, Gavi, dan Dani Olmo, hingga false nine Ferran Torres

Editor: Hendra
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