Ulang Tahun ke-19, Lamine Yamal Hanya Undang 100 Orang

JawaPos.com - Momen ulang tahun ke-19 wide attacker FC Barcelona Lamine Yamal terjadi pada 13 Juli lalu. Akan tetapi, karena masih memperkuat timnas Spanyol dalam Piala Dunia 2026, Yamal baru bisa merayakannya kemarin (12/8).

Mundo Deportivo menyebut, pesta ulang tahun Yamal digelar di Mas de Sant Llei, di Vilanova del Valles, kawasan pinggiran Barcelona. Pesta ulang tahun itu pun hanya dihadiri sekitar 100 orang. Itu pun sudah termasuk beberapa rekan Yamal di Barca.

”Yamal dan para pemain Barca yang baru kembali dari libur Piala Dunia 2026 juga baru akan bergabung ke Ciutat Esportiva Joan Gamper (markas latihan Barca, Red) pada hari ini (13/8, Red),” tulis Mundo Deportivo.