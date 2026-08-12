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Risma Azzah Fatin
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.18 WIB

Marc Cucurella Ungkap Alasan Terima Real Madrid dan Sebut Kesempatan Itu Sulit Ditolak

Marc Cucurella (Instagram @cucurella3) - Image

Marc Cucurella (Instagram @cucurella3)

JawaPos.com – Marc Cucurella mengaku tidak ragu menerima tawaran Real Madrid karena menganggap klub tersebut sebagai klub terbesar di Eropa.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (12/8), Bek kiri asal Spanyol itu mengatakan kesempatan untuk mengenakan seragam Madrid merupakan impian yang sulit ditolak, meskipun sebelumnya pernah berafiliasi dengan Barcelona.

Cucurella bergabung dengan Real Madrid dari Chelsea dengan nilai transfer EUR 55 juta atau sekitar Rp1,02 triliun, setelah kedatangannya tertunda akibat memperkuat Spanyol pada Piala Dunia 2026.

Pemain berusia tersebut kemudian mengikuti latihan perdana bersama skuad asuhan José Mourinho dan mengaku mendapat pengalaman istimewa setelah melihat langsung sejarah serta berbagai kesuksesan Madrid.

Menurut Cucurella, bermain untuk Madrid merupakan sebuah kehormatan karena klub tersebut memiliki sejarah panjang dan telah melahirkan banyak legenda sepak bola.

Cucurella juga menilai kesempatan merasakan atmosfer pertandingan di Santiago Bernabéu secara langsung menjadi tantangan besar sekaligus pengalaman yang sangat berharga dalam kariernya.

Cucurella juga memberikan penilaian positif terhadap Mourinho yang menurutnya membawa kepercayaan diri dan suasana natural dalam latihan.

Cucurella berharap dapat membantu Madrid meraih kesuksesan pada musim baru setelah sebelumnya mencatatkan 163 penampilan bersama Chelsea di seluruh kompetisi.

Editor: Novia Tri Astuti
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