João Cancelo Putuskan Kepulangan ke Barcelona Usai Berpisah dengan Al-Hilal

JawaPos.com – João Cancelo semakin dekat untuk kembali ke FC Barcelona secara permanen setelah dilaporkan mencapai kesepakatan untuk mengakhiri tahun terakhir kontraknya bersama Al-Hilal.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (18/8), Pemutusan kontrak tersebut berpotensi membuat bek asal Portugal itu berstatus bebas transfer sehingga Barcelona tidak perlu membayar biaya transfer.

Sebelumnya, Barcelona disebut perlu menyiapkan sekitar EUR 10 juta atau sekitar Rp200,5 miliar untuk mendatangkan Cancelo.

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Keinginan Cancelo untuk kembali ke Barcelona menjadi salah satu faktor utama yang membuka peluang terwujudnya kepindahan tersebut, terlebih ia sudah memiliki pengalaman bersama klub dan kompetisi LaLiga.

Situasinya di Al-Hilal juga disebut dapat mendorong kepindahan karena persaingan dalam skuad serta belum adanya jaminan peran utama di bawah pelatih Simone Inzaghi. Jika benar menjadi pemain bebas transfer.

Barcelona tetap harus menanggung gaji dan ketentuan kontrak baru, tetapi beban finansialnya akan jauh lebih ringan dibandingkan membeli pemain tersebut.

Dari sisi olahraga, Cancelo dinilai dapat menjadi pilihan yang sesuai dengan kebutuhan Hansi Flick karena mampu bermain sebagai bek kanan maupun kiri serta membantu membangun serangan dari lini pertahanan.

Pemain berusia 32 tahun itu juga sudah mengenal Barcelona, ruang ganti, dan LaLiga sehingga tidak membutuhkan proses adaptasi yang panjang.