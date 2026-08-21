Barcelona Resmi Angkut Joao Cancelo dari Al Hilal usai Pinjam 6 Bulan

Joao Cancelo resmi memperkuat Barcelona. (Bein Sports)
JawaPos.com - Klub Liga Spanyol Barcelona resmi mendatangkan bek sayap Joao Cancelo dari klub Liga Arab Saudi Al Hilal dengan status permanen pada bursa transfer pemain musim panas ini.
Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, Barcelona mengikat pemain berkebangsaan Portugal tersebut dengan kontrak berdurasi tiga tahun atau hingga 30 Juni 2029 mendatang.
Kedatangan Cancelo tentu menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Barcelona yang beberapa hari lalu telah mendatangkan gelandang berpengalaman Rodri dari Manchester City.
Ini merupakan ketiga kalinya Cancelo berseragam Barcelona karena sebelumnya sempat dua kali bermain untuk Blaugrana dengan status pinjaman dari dua klub berbeda.
Pada musim 2023/2024, Cancelo selama satu musim penuh bermain untuk Barcelona dengan status pinjaman dari Manchester City dan berhasil mengemas 42 pertandingan serta mencetak empat gol dan lima assist di berbagai ajang.
Selanjutnya kesempatan kedua Cancelo bermain untuk Barcelona terjadi pada Januari 2026 lalu ketika datang dengan status pinjaman dari Al Hilal dan mencetak 23 penampilan dengan sumbangan dua gol serta empat assist.
Penampilan menjanjikan selama enam bulan tersebut membuat pelatih kepala Barcelona Hansi Flick memiliki niat untuk mempermanenkan Cancelo yang berhasil mereka realisasikan musim panas ini.
Pemain berusia 31 tahun tersebut mengawali kariernya bersama klub besar Liga Portugal Benfica dan pada 2015 ia memutuskan untuk pindah ke Spanyol bersama Valencia.
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Jawa Pos
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