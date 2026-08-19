Joao Cancelo Rela Potong Gaji 81 Persen demi Kembali ke Barcelona

Joao Cancelo rela memangkas gaji 81 persen dari Rp 330 miliar menjadi Rp 62 miliar per musim demi kembali memperkuat Barcelona. (Bein Sports)
JawaPos.com - Kembalinya fullback serbabisa Joao Cancelo ke FC Barcelona musim ini membuktikan bahwa gaji besar bukan jadi alasan bertahan di sebuah klub.
Digaji EUR 16 juta (Rp 330,8 miliar) per musim oleh klub Saudi Pro League, Al-Hilal SFC, Cancelo memilih pergi ke Barca yang menggajinya EUR 3 juta (Rp 62 miliar) per musim.
Artinya, gaji bek timnas Portugal berusia 32 tahun itu berkurang drastis hingga 81 persen. ”Aku rela melepas sebagian besar gaji karena pilihannya adalah menandatangani kontrak dengan Barca atau tidak sama sekali,” ucap Cancelo dilansir dari Mundo Deportivo.
Cancelo balik ke Barca untuk kali ketiga. Dia pernah datang sebagai pinjaman dari Manchester City (musim 2023–2024), lalu pada putaran kedua LALIGA musim lalu dengan status dipinjam dari Al-Hilal.
Musim ini, dia kembali ke Barca setelah mengakhiri kontrak di Al-Hilal yang masih tersisa setahun ke depan.
Di Barca, Cancelo meneken kontrak hingga musim panas 2028. Cancelo mengaku, hatinya sudah menyatu dengan klub Catalan tersebut.
”Ini klub yang sangat istimewa. Aku ingin membantu Barca memenangi banyak gelar,” tutur pemain jebolan akademi SL Benfica tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1