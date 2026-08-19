Joao Cancelo Rela Potong Gaji 81 Persen demi Kembali ke Barcelona

JawaPos.com - Kembalinya fullback serbabisa Joao Cancelo ke FC Barcelona musim ini membuktikan bahwa gaji besar bukan jadi alasan bertahan di sebuah klub.

Digaji EUR 16 juta (Rp 330,8 miliar) per musim oleh klub Saudi Pro League, Al-Hilal SFC, Cancelo memilih pergi ke Barca yang menggajinya EUR 3 juta (Rp 62 miliar) per musim.

Artinya, gaji bek timnas Portugal berusia 32 tahun itu berkurang drastis hingga 81 persen. ”Aku rela melepas sebagian besar gaji karena pilihannya adalah menandatangani kontrak dengan Barca atau tidak sama sekali,” ucap Cancelo dilansir dari Mundo Deportivo.

Cancelo balik ke Barca untuk kali ketiga. Dia pernah datang sebagai pinjaman dari Manchester City (musim 2023–2024), lalu pada putaran kedua LALIGA musim lalu dengan status dipinjam dari Al-Hilal.

Musim ini, dia kembali ke Barca setelah mengakhiri kontrak di Al-Hilal yang masih tersisa setahun ke depan.

Di Barca, Cancelo meneken kontrak hingga musim panas 2028. Cancelo mengaku, hatinya sudah menyatu dengan klub Catalan tersebut.