Pep Guardiola Beri Komentar Usai Premier League Menyatakan Man City Bersalah atas 114 Pelanggaran

JawaPos.com - Pep Guardiola akhirnya angkat bicara setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap aturan keuangan Premier League selama periode sembilan musim.

Mantan manajer Manchester City yang meninggalkan klub pada musim panas tersebut menyampaikan pesan dukungan kepada para suporter pada Rabu, setelah komisi independen mengeluarkan putusan terkait kasus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Melansir TNT Sports, Guardiola mengunggah foto dirinya bersama ketua Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, sekaligus menyampaikan pesan kepada para penggemar klub.

"Saya ingin setiap penggemar Manchester City di seluruh dunia tahu bahwa saya ada di sini; lebih dari sebelumnya."

"Saya selalu mendukung klub saya, pemilik saya, ketua saya, Ferran, para pemain, staf, Enzo dan Anda, para pendukung kami yang unik."

"Izinkan saya memperjelas: kita akan melewati ini bersama-sama. Aku sayang kalian semua."

Pernyataan tersebut muncul setelah komisi independen menemukan bahwa Manchester City melakukan sejumlah pelanggaran aturan finansial Premier League antara musim 2009/10 hingga 2017/18.

Dalam putusannya, komisi menyatakan City mengatur sejumlah perjanjian komersial "palsu" yang secara artifisial meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi biaya klub dengan nilai lebih dari £900 juta.

Komisi juga menemukan bahwa klub menyerahkan laporan keuangan yang salah serta tidak mengungkapkan kondisi keuangan sebenarnya kepada auditor dan otoritas sepak bola.