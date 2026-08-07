Logo JawaPos
HomeSepak Bola
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.37 WIB

Atlético Madrid Susun Strategi Transfer Demi Memboyong Cristian Romero dari Tottenham Hotspur

Christian Romero (Bein Sports) - Image

Christian Romero (Bein Sports)

JawaPos.com – Atlético Madrid kembali menunjukkan keseriusannya untuk merekrut bek tengah Cristian “Cuti” Romero pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (6/8), Klub asal Spanyol tersebut dikabarkan tengah menyiapkan tawaran awal senilai EUR 30 juta atau sekitar Rp570 miliar untuk memboyong pemain asal Argentina itu dari Tottenham Hotspur.

Langkah tersebut dilakukan setelah Atlético gagal menyelesaikan transfer Romero pada bursa transfer musim panas sebelumnya.

Tottenham Hotspur dikabarkan mulai membuka peluang untuk melepas Romero apabila menerima tawaran sekitar EUR 40 juta atau setara Rp760 miliar.

Perubahan sikap klub asal Inggris itu membuat optimisme Atlético Madrid kembali meningkat dalam upaya mendapatkan tanda tangan bek tim nasional Argentina tersebut.

Diego Simeone juga masih menjadikan Romero sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini pertahanan tim.

Sebelum mengajukan penawaran resmi, Atlético Madrid berencana melepas beberapa pemain guna menyeimbangkan kondisi keuangan klub.

Langkah tersebut juga bertujuan menyediakan ruang dalam skuad sekaligus memenuhi kebutuhan anggaran untuk mendatangkan Romero.

Di sisi lain, Inter Milan dikabarkan turut memantau situasi sang pemain, meski Romero disebut lebih tertarik bergabung dengan Atlético Madrid.

Romero dinilai memiliki karakter permainan yang sesuai dengan filosofi Diego Simeone karena tampil agresif, disiplin, dan kuat dalam bertahan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Bintang Atletico Madrid Pasrah, Julian Alvarez Tak Akan Berontak demi Gabung Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Bintang Atletico Madrid Pasrah, Julian Alvarez Tak Akan Berontak demi Gabung Barcelona

Jumat, 7 Agustus 2026 | 18.05 WIB

Ferran Torres Jadi Target PSG dan Atletico Madrid, Barcelona Enggan Terlibat Perang Penawaran - Image
Sepak Bola Dunia

Ferran Torres Jadi Target PSG dan Atletico Madrid, Barcelona Enggan Terlibat Perang Penawaran

Selasa, 4 Agustus 2026 | 03.12 WIB

Mohamed Salah Berpeluang Menjadi Rekrutan Baru Atlético Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Mohamed Salah Berpeluang Menjadi Rekrutan Baru Atlético Madrid

Selasa, 4 Agustus 2026 | 03.01 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

7

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

8

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

9

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

10

Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore