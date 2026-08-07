Atlético Madrid Susun Strategi Transfer Demi Memboyong Cristian Romero dari Tottenham Hotspur

JawaPos.com – Atlético Madrid kembali menunjukkan keseriusannya untuk merekrut bek tengah Cristian “Cuti” Romero pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (6/8), Klub asal Spanyol tersebut dikabarkan tengah menyiapkan tawaran awal senilai EUR 30 juta atau sekitar Rp570 miliar untuk memboyong pemain asal Argentina itu dari Tottenham Hotspur.

Langkah tersebut dilakukan setelah Atlético gagal menyelesaikan transfer Romero pada bursa transfer musim panas sebelumnya.

Tottenham Hotspur dikabarkan mulai membuka peluang untuk melepas Romero apabila menerima tawaran sekitar EUR 40 juta atau setara Rp760 miliar.

Perubahan sikap klub asal Inggris itu membuat optimisme Atlético Madrid kembali meningkat dalam upaya mendapatkan tanda tangan bek tim nasional Argentina tersebut.

Diego Simeone juga masih menjadikan Romero sebagai salah satu target utama untuk memperkuat lini pertahanan tim.

Sebelum mengajukan penawaran resmi, Atlético Madrid berencana melepas beberapa pemain guna menyeimbangkan kondisi keuangan klub.

Langkah tersebut juga bertujuan menyediakan ruang dalam skuad sekaligus memenuhi kebutuhan anggaran untuk mendatangkan Romero.

Di sisi lain, Inter Milan dikabarkan turut memantau situasi sang pemain, meski Romero disebut lebih tertarik bergabung dengan Atlético Madrid.