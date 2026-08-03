Ferran Torres Jadi Target PSG dan Atletico Madrid, Barcelona Enggan Terlibat Perang Penawaran

JawaPos.com - Barcelona diperkirakan tidak akan terlibat dalam perang penawaran untuk mempertahankan Ferran Torres yang menjadi target Paris Saint-Germain (PSG) dan Atlético Madrid.

Dilansir dari laman Barca Universal pada Senin (3/8), Klub Katalan itu dikabarkan tetap akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada penyerang asal Spanyol tersebut sesuai kebijakan gaji yang berlaku mulai September.

Namun, Barcelona menegaskan tidak akan menaikkan nilai tawaran hanya untuk mengimbangi penawaran dari klub lain.

Menurut laporan, PSG menjadi klub yang berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Ferran Torres. Apabila sang pemain memutuskan menerima tawaran dari klub lain, Barcelona akan memilih membuka negosiasi transfer dengan nilai yang dianggap wajar.

Klub juga menilai Ferran sebagai bagian penting skuad, tetapi tidak menganggap ada pemain yang tidak tergantikan.

Keputusan Ferran Torres diperkirakan akan memengaruhi rencana Barcelona dalam memperkuat lini serang. Jika penyerang berusia 25 tahun itu hengkang, pelatih Hansi Flick diperkirakan akan semakin mendesak manajemen mendatangkan penyerang nomor sembilan baru.

Salah satu nama yang terus dikaitkan dengan Barcelona adalah Julián Álvarez, meski proses negosiasinya disebut tidak mudah.

Barcelona juga berharap dapat memperoleh kembali dana sekitar EUR 55 juta atau setara Rp1,04 triliun apabila Ferran Torres dijual. Dana tersebut direncanakan untuk memperkuat upaya klub mencari penyerang baru pada bursa transfer musim panas ini.