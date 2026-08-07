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Fajar
Jumat, 7 Agustus 2026 | 18.05 WIB

Bintang Atletico Madrid Pasrah, Julian Alvarez Tak Akan Berontak demi Gabung Barcelona

Julian Alvarez tetap profesional meski ingin pindah ke Barcelona. Penyerang Atletico Madrid itu siap menekan klub tanpa melakukan aksi pemberontakan. (Alex Caparros/UEFA) - Image

Julian Alvarez tetap profesional meski ingin pindah ke Barcelona. Penyerang Atletico Madrid itu siap menekan klub tanpa melakukan aksi pemberontakan. (Alex Caparros/UEFA)

JawaPos.com – Julian Alvarez dikabarkan siap meningkatkan tekanan kepada Atletico Madrid demi mewujudkan kepindahannya ke Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Meski demikian, penyerang asal Argentina itu memilih tetap bersikap profesional dan tidak akan melakukan aksi pemberontakan.

Menurut laporan SPORT, Alvarez bersama perwakilannya telah menyampaikan kepada Direktur Olahraga Barcelona, Deco, dalam pertemuan di Madrid pekan ini bahwa dirinya siap mengambil langkah lanjutan untuk memperlancar kepindahan ke Camp Nou.

Keputusan tersebut disebut bukan langkah spontan, melainkan bagian dari strategi yang telah disusun bersama sejak beberapa pekan terakhir. Langkah itu diambil setelah Atletico Madrid terus menolak membuka negosiasi meski Barcelona telah mengajukan tawaran senilai 100 juta euro.

Meski ingin hengkang, Alvarez tetap berkomitmen menjalankan kewajibannya sebagai pemain Atletico.

Sejak Senin lalu, mantan penyerang Manchester City itu telah mengikuti program kebugaran individu dan dijadwalkan kembali bergabung dengan skuad pada 10 Agustus tanpa penundaan maupun aksi protes.

Setelah kembali ke pusat latihan, Alvarez berencana menyampaikan langsung kepada manajemen dan departemen olahraga Atletico bahwa dirinya ingin meninggalkan klub pada musim panas ini demi bergabung dengan Barcelona.

Sebelumnya, Alvarez juga telah mengakui secara terbuka keinginannya untuk pindah. Namun, dia memilih menyampaikan permintaannya secara internal agar tidak memicu konflik dengan klub.

Alvarez juga ingin menegaskan bahwa Barcelona merupakan satu-satunya tujuan yang diinginkannya. Sikap tersebut diyakini dapat mendorong Atletico mempertimbangkan kembali keputusan mempertahankannya.

Selanjutnya, keputusan berada di tangan CEO Atletico Miguel Angel Gil Marin dan departemen olahraga klub yang dipimpin Mateu Alemany.

Mereka akan menentukan apakah tetap mempertahankan pemain yang sudah menyatakan keinginannya hengkang atau membuka pintu negosiasi dengan Barcelona.

Editor: Hendra
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Sumber: FAJAR
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