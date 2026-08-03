Mohamed Salah (Bein Sports)
JawaPos.com – Mohamed Salah berpeluang menjadi rekrutan baru Atlético Madrid pada bursa transfer musim panas setelah berstatus bebas transfer usai mengakhiri kebersamaannya dengan Liverpool.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (3/8), Klub asuhan Diego Simeone tengah mempertimbangkan secara serius untuk merekrut penyerang asal Mesir tersebut. Atlético Madrid disebut masih mengevaluasi kemungkinan mengajukan tawaran resmi dalam beberapa pekan mendatang.
Salah dinilai masih memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi meski telah berusia 34 tahun. Selama sembilan musim bersama Liverpool, ia mencetak lebih dari 250 gol dan mempersembahkan berbagai gelar bergengsi.
Pengalaman di Liga Inggris dan Liga Champions Eropa menjadikannya salah satu pemain bebas transfer paling menarik di bursa transfer saat ini.
Dari sisi taktik, Salah dinilai cocok dengan skema permainan Diego Simeone yang mengandalkan intensitas tinggi, transisi cepat, dan serangan balik.
Kecepatan, kemampuan menggiring bola Salah serta penyelesaian akhir dipandang dapat meningkatkan daya gedor Atlético Madrid. Kehadirannya juga berpotensi membentuk duet berbahaya bersama Julián Álvarez di lini depan.
Meski tidak perlu mengeluarkan biaya transfer, Atlético Madrid tetap menghadapi tantangan besar dalam memenuhi tuntutan gaji Mohamed Salah.
Klub ibu kota Spanyol itu juga harus bersaing dengan sejumlah klub Liga Pro Saudi yang siap menawarkan nilai kontrak lebih besar. Hingga kini, proses negosiasi masih berada pada tahap awal, tetapi minat Atlético Madrid terhadap Salah disebut benar-benar serius.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!
Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia
Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!
Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad
Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1
Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa