JawaPos.com – Mohamed Salah berpeluang menjadi rekrutan baru Atlético Madrid pada bursa transfer musim panas setelah berstatus bebas transfer usai mengakhiri kebersamaannya dengan Liverpool.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (3/8), Klub asuhan Diego Simeone tengah mempertimbangkan secara serius untuk merekrut penyerang asal Mesir tersebut. Atlético Madrid disebut masih mengevaluasi kemungkinan mengajukan tawaran resmi dalam beberapa pekan mendatang.

Salah dinilai masih memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi meski telah berusia 34 tahun. Selama sembilan musim bersama Liverpool, ia mencetak lebih dari 250 gol dan mempersembahkan berbagai gelar bergengsi.

Pengalaman di Liga Inggris dan Liga Champions Eropa menjadikannya salah satu pemain bebas transfer paling menarik di bursa transfer saat ini.

Dari sisi taktik, Salah dinilai cocok dengan skema permainan Diego Simeone yang mengandalkan intensitas tinggi, transisi cepat, dan serangan balik.

Kecepatan, kemampuan menggiring bola Salah serta penyelesaian akhir dipandang dapat meningkatkan daya gedor Atlético Madrid. Kehadirannya juga berpotensi membentuk duet berbahaya bersama Julián Álvarez di lini depan.

Meski tidak perlu mengeluarkan biaya transfer, Atlético Madrid tetap menghadapi tantangan besar dalam memenuhi tuntutan gaji Mohamed Salah.