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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.34 WIB

Barcelona Putuskan Tidak Mengejar Rodri Karena Dirasa Cukup dengan Skuad yang Ada

Rodri (Bein Sports) - Image

Rodri (Bein Sports)

JawaPos.com – FC Barcelona dipastikan tidak menjadikan Rodri Hernández sebagai target transfer pada bursa musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (6/8), Diketahui bahwa klub Catalan tersebut sempat muncul berbagai spekulasi yang mengaitkan gelandang tim nasional Spanyol, Barcelona memilih untuk tidak melanjutkan upaya perekrutan.

Direktur olahraga Deco dan pelatih Hansi Flick menilai komposisi lini tengah saat ini masih cukup kompetitif untuk menghadapi musim baru.

Cedera yang dialami Frenkie de Jong sempat memunculkan anggapan bahwa Barcelona membutuhkan tambahan pemain di sektor gelandang.

Namun, manajemen dan tim pelatih tetap menaruh kepercayaan penuh kepada pemain yang telah ada di dalam skuad.

Keyakinan tersebut membuat Barcelona tidak menjadikan perekrutan gelandang baru sebagai prioritas pada jendela transfer kali ini.

Faktor finansial juga menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut. Barcelona dikabarkan harus mengeluarkan dana sekitar EUR 70 juta atau setara Rp1,33 triliun apabila ingin merekrut Rodri dari klubnya saat ini.

Nilai tersebut dinilai terlalu besar, terutama karena Barcelona hanya membutuhkan solusi sementara selama Frenkie de Jong menjalani masa pemulihan cedera.

Barcelona kini lebih memfokuskan strategi transfer untuk memperkuat lini serang dan, dalam skala yang lebih kecil, sektor pertahanan.

Klub juga tetap berkomitmen menjalankan kebijakan keuangan yang disiplin sehingga setiap investasi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim.

Editor: Hanny Suwindari
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