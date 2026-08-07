Barcelona Selangkah Lagi Dapatkan Rodri, Manchester City Pasang Harga Minimal Rp 950 Miliar

JawaPos.com - Barcelona dikabarkan semakin dekat mengamankan tanda tangan gelandang Manchester City, Rodri, pada bursa transfer musim panas 2026.

Kabar tersebut mencuat setelah pemain asal Spanyol itu disebut telah memberikan persetujuan kepada manajemen Blaugrana untuk bergabung dengan skuad asuhan Hansi Flick.

Persetujuan tersebut menjadi perkembangan penting dalam proses transfer. Pasalnya, Barcelona kini memiliki izin dari sang pemain untuk memulai pembicaraan resmi dengan Manchester City.

Di sisi lain, keputusan Rodri juga menutup peluang Real Madrid yang sebelumnya ikut memburu jasa gelandang berusia 30 tahun tersebut.

Menurut laporan media Spanyol, Marca, Barcelona berhasil meyakinkan Rodri setelah proses pendekatan yang berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Klub asal Catalunya itu disebut telah mendapatkan komitmen dari sang pemain, meski transfernya belum sepenuhnya rampung.

Langkah berikutnya adalah mencapai kesepakatan dengan Manchester City. Proses ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah karena juara Liga Inggris itu diyakini hanya bersedia melepas Rodri dengan nilai transfer minimal EUR 50 juta atau sekitar Rp 950 miliar.

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Minat Barcelona terhadap Rodri tidak muncul begitu saja. Klub tersebut mulai mencari gelandang baru setelah kondisi Frenkie de Jong belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Gelandang asal Belanda itu sebelumnya menjalani terapi konservatif untuk mengatasi cedera yang dideritanya.