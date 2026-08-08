Hansi Flick Berusaha Meyakinkan Rodri Bergabung dengan Barcelona untuk Memperkuat Lini Tengah

JawaPos.com – Hansi Flick dilaporkan menginginkan Rodri Hernández bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas ini.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (8/8), Pelatih asal Jerman tersebut bahkan disebut telah melakukan percakapan melalui telepon dengan gelandang tim nasional Spanyol itu untuk menjelaskan proyek olahraga Barcelona sekaligus mengetahui minatnya bergabung.

Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Barcelona mulai serius mempertimbangkan perekrutan Rodri meskipun sebelumnya posisi gelandang tengah bukan menjadi prioritas utama klub.

Diketahui bahwa direktur Olahraga Barcelona Deco juga terus menjalin komunikasi dengan perwakilan Rodri serta melakukan penyelidikan awal kepada pihak Manchester City mengenai kemungkinan transfer.

Barcelona tidak ingin terlibat dalam perang penawaran, tetapi berusaha mengetahui apakah terdapat skenario yang memungkinkan mereka merekrut Rodri secara finansial.

Klub sebelumnya dikabarkan enggan mengeluarkan sekitar EUR 70 juta atau setara Rp1,34 triliun untuk seorang gelandang, meskipun cedera Frenkie de Jong membuat kebutuhan tersebut kembali dipertimbangkan.

Upaya Barcelona untuk meyakinkan Rodri juga mendapat dukungan dari sejumlah pemain di ruang ganti, termasuk Lamine Yamal yang dikabarkan berbicara dengan sang gelandang ketika keduanya menjalani pemusatan latihan bersama tim nasional Spanyol.

Secara taktik, Rodri dinilai sangat cocok dengan sistem Flick karena kemampuannya mengontrol tempo, memenangkan kembali penguasaan bola, serta membangun serangan dari lini belakang.

Kendati demikian, Barcelona masih menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan transfer tersebut karena harus memperhitungkan biaya transfer dan kebutuhan finansial lainnya.