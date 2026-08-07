Vinicius Jr Hapus Seluruh Unggahan Instagram Picu Spekulasi Masa Depannya Bersama Real Madrid

JawaPos.com – Vinicius Jr. menjadi sorotan setelah menghapus seluruh unggahan dari akun Instagram pribadinya.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (6/8), Tindakan tersebut memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan penyerang asal Brasil itu bersama Real Madrid.

Rumor mengenai kemungkinan kepindahannya ke Arsenal pun kembali mencuat di tengah perbincangan para penggemar.

Meski spekulasi terus berkembang di media sosial, proses negosiasi kontrak baru antara Vinicius Jr. dan Real Madrid dikabarkan berjalan positif.

Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut kedua belah pihak masih melanjutkan pembahasan mengenai perpanjangan kontrak.

Real Madrid juga disebut optimistis dapat mencapai kesepakatan dengan pemain berusia 26 tahun tersebut dalam waktu dekat.

Hingga saat ini, Vinicius Jr. belum memberikan penjelasan resmi terkait alasan penghapusan seluruh konten di akun Instagram miliknya.

Langkah tersebut semakin memunculkan berbagai dugaan mengenai kemungkinan perubahan dalam karier sang pemain.

Namun, belum ada pernyataan yang mengindikasikan bahwa Vinicius Jr. akan meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini.