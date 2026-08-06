Real Madrid Raup Hampir Rp 4 Triliun dari Jebolan La Fabrica, Barcelona Tertinggal

Real Madrid mencetak rekor pendapatan hampir Rp 4 triliun dari penjualan jebolan La Fabrica, sedangkan Barcelona memilih mempromosikan talenta La Masia. (Bein Sports)
JawaPos.com – Real Madrid dan Barcelona menempuh strategi yang bertolak belakang dalam memaksimalkan akademi mereka pada bursa transfer musim panas tahun ini. Jika Barcelona ramai mempromosikan lulusan La Masia ke tim utama, Real Madrid justru memperoleh pemasukan besar dengan menjual talenta jebolan La Fabrica.
Salah satu transaksi terbesar adalah penjualan striker Gonzalo Garcia dan gelandang Cesar Palacios ke klub Premier League, Fulham FC. Dari dua transfer tersebut, Real Madrid mengantongi pemasukan sebesar EUR 50 juta atau sekitar Rp 1,03 triliun.
Harian Diario AS melaporkan, Real Madrid telah meraup total EUR 189 juta atau hampir Rp 4 triliun dari penjualan pemain jebolan La Fabrica sepanjang bursa transfer musim panas ini.
Jumlah tersebut menjadi pemasukan terbesar dalam sejarah Los Merengues dari penjualan pemain akademi pada satu bursa transfer musim panas.
"Real akan selalu jadi bagian dari diriku. Aku menghabiskan enam musim di sana, tetapi ini adalah langkah besar dalam karierku," ujar Palacios, 21 tahun, seperti dikutip Mundo Deportivo.
Fulham belum berhenti memburu talenta La Fabrica. Setelah merekrut Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios, klub Premier League tersebut juga dikabarkan berpeluang mendatangkan gelandang Thiago Pitarch.
Salah satu faktor yang mendorong transfer itu adalah keberadaan Alvaro Arbeloa sebagai pelatih baru Fulham. Arbeloa pernah menangani tim akademi Real Madrid pada periode 2025-2026 sebelum dipercaya melatih tim utama Real Madrid mulai 12 Januari lalu menggantikan Xabi Alonso.
Garcia mengakui hubungan baiknya dengan Arbeloa menjadi salah satu alasan menerima pinangan Fulham.
"Hubunganku dengan pelatih saat ini sangat baik. Aku sudah bersamanya sejak di akademi junior, dan di tim utama. Dia selalu memberiku kepercayaan. Aku senang bergabung dalam tim asuhannya," tutur striker berusia 22 tahun tersebut.
Situasi berbeda terjadi di Barcelona. Pelatih Hansi Flick justru mempromosikan tujuh pemain jebolan La Masia ke skuad utama. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dalam satu bursa transfer musim panas.
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