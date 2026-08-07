Real Madrid Tegaskan Vinicius Jr Tak Dijual, Jose Mourinho Siapkan Jadi Andalan Musim Depan

JawaPos.com - Harapan Arsenal untuk memboyong Vinicius Jr pada bursa transfer musim panas 2026 tampaknya semakin sulit terwujud.

Real Madrid dikabarkan telah mengambil langkah tegas untuk mempertahankan sang penyerang Brasil sebagai bagian penting dalam proyek pelatih Jose Mourinho.

Laporan media Spanyol menyebut Mourinho telah menetapkan enam pemain yang berstatus "tak tersentuh" atau dipastikan menjadi andalan utama Los Blancos pada musim 2026/2027.

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Vinicius menjadi salah satu nama yang masuk daftar tersebut bersama Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Federico Valverde, Thibaut Courtois, dan Marc Cucurella.

Keputusan itu sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Real Madrid belum memiliki niat melepas salah satu aset terbaiknya, meski kontrak Vinicius saat ini tinggal menyisakan satu musim lagi.

Sebelumnya, Arsenal disebut terus memantau situasi pemain berusia 26 tahun tersebut. The Gunners melihat peluang untuk merekrut Vinicius karena negosiasi kontrak barunya dengan Real Madrid sempat berjalan lambat.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan arah yang berbeda. Manajemen Real Madrid justru bergerak lebih agresif untuk mempertahankan sang winger dengan menyiapkan proposal kontrak baru yang nilainya lebih tinggi dibanding penawaran sebelumnya.

Negosiasi antara kedua belah pihak disebut berlangsung pada Rabu waktu setempat. Dalam pertemuan itu hadir Direktur Umum Real Madrid Jose Angel Sanchez, Kepala Pemandu Bakat Juni Calafat, perwakilan Vinicius, serta Jose Mourinho yang ikut terlibat dalam pembahasan.