Rodri Lebih Tertarik ke Barcelona, Real Madrid Terancam Gagal Boyong Bintang Manchester City

JawaPos.com - Persaingan Barcelona dan Real Madrid kembali memanas, kali ini bukan di atas lapangan, melainkan di bursa transfer.

Gelandang Manchester City, Rodri, dikabarkan lebih tertarik melanjutkan karier bersama Barcelona dibanding bergabung dengan rival abadi klub asal Catalunya tersebut.

Kabar ini menjadi perhatian karena Barcelona dan Real Madrid sama-sama disebut sudah lama memantau situasi pemain berusia 30 tahun itu. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan Blaugrana berada di posisi yang lebih menguntungkan dalam perburuan tanda tangan sang gelandang.

Laporan yang beredar menyebutkan Manchester City maupun Real Madrid telah mengetahui kecenderungan pilihan Rodri. Sang pemain dikabarkan lebih menyukai proyek yang sedang dibangun Barcelona di bawah arahan Hansi Flick.

Ketertarikan Barcelona terhadap Rodri sebenarnya bukan hal baru. Klub sudah beberapa kali dikaitkan dengan gelandang tim nasional Spanyol tersebut dalam beberapa jendela transfer terakhir.

Kini, kebutuhan untuk memperkuat lini tengah semakin mendesak setelah Frenkie de Jong mengalami cedera, sehingga Barcelona membutuhkan sosok berpengalaman yang mampu menjaga keseimbangan permainan.

Rodri dinilai sebagai sosok ideal untuk mengisi peran tersebut. Selain memiliki kemampuan bertahan yang kuat, ia juga dikenal mampu mengatur tempo permainan, mendistribusikan bola dengan akurat, dan menjadi penghubung antara lini belakang dengan lini serang.

Bagi Hansi Flick, kehadiran Rodri bisa menjadi fondasi penting dalam membangun kembali kekuatan Barcelona.