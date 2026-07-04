Keberhasilan Maroko di Piala Dunia 2026 Didukung Dominasi Pemain Diaspora yang Tumbuh Besar di Eropa

JawaPos.com – Keberhasilan Maroko di Piala Dunia FIFA 2026 tidak lepas dari kontribusi besar para pemain diaspora yang lahir dan tumbuh di Eropa.

Dilansir Dari laman as pada Jum'at (3/7), Dari 26 pemain yang masuk dalam skuad, hanya tujuh yang lahir di Maroko, sedangkan mayoritas merupakan kelahiran luar negeri.

Sebanyak 18 pemain lahir di berbagai negara Eropa dan menjadi tulang punggung kekuatan tim nasional.

Para pemain tersebut berasal dari negara dengan sistem pembinaan sepak bola yang kuat, seperti Spanyol, Prancis, Belanda, dan Belgia.

Mereka berkembang di akademi-akademi elite Eropa sebelum memilih membela Maroko di tingkat internasional.

Keputusan tersebut memberikan keuntungan besar bagi Maroko karena memiliki pemain dengan pengalaman dan kualitas kompetitif tinggi.

Keberadaan pemain diaspora tidak terlepas dari sejarah migrasi masyarakat Maroko ke Eropa sejak dekade 1960-an. Banyak keluarga menetap secara permanen sehingga melahirkan generasi kedua dan ketiga yang tumbuh di lingkungan sepak bola Eropa.

Meski lahir di luar Maroko, mereka tetap memiliki ikatan budaya dan identitas yang kuat dengan negara asal keluarganya.

Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko memanfaatkan kondisi tersebut dengan membangun jaringan pencarian bakat diaspora secara berkelanjutan. Federasi aktif mengidentifikasi pemain berkewarganegaraan ganda sejak usia muda dan mengajak mereka memperkuat tim nasional Maroko.