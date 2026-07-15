Kalah dari Spanyol, Mbappe Beberkan Kesalahan Fatal Prancis di Semifinal Piala Dunia 2026

Kylian Mbappe membeberkan kesalahan Prancis saat menghadapi Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Texas. (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com - Kylian Mbappe tidak mencari alasan setelah Timnas Prancis harus mengubur mimpi tampil di final Piala Dunia 2026.
Penyerang berusia 27 tahun itu mengakui Les Bleus tampil di bawah standar saat menghadapi Spanyol pada laga semifinal.
Seusai pertandingan, Mbappe mengatakan Prancis gagal menjalankan rencana permainan yang telah disiapkan.
Menurutnya, kekalahan tersebut bukan hanya karena kualitas lawan, tetapi juga akibat banyak kesalahan yang dilakukan timnya sendiri sepanjang pertandingan.
Dalam wawancara dengan stasiun televisi M6, kapten Timnas Prancis itu menyebut performa timnya tidak memuaskan, baik dari sisi taktik maupun kualitas permainan.
"Kami tidak memainkan pertandingan seperti yang kami inginkan. Secara taktik, teknik, maupun level permainan, semuanya tidak berjalan baik. Ketika Anda tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan di semifinal Piala Dunia, Anda memang tidak akan menang," kata Mbappe.
Mbappe juga mengakui Spanyol tampil sesuai karakter mereka. Tim asuhan Luis de la Fuente dinilai mampu menguasai bola, mengendalikan tempo pertandingan, dan membuat Prancis kesulitan mengembangkan permainan sejak menit awal.
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