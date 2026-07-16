Comeback! Sempat Tertinggal, Argentina Menang 2-1 atas Inggris, Tantang Spanyol di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Argentina memastikan tiket final setelah menang comeback 2-1 atas Inggris dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Duel dramatis itu berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Inggris sejatinya unggul lebih dulu lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Namun dengan mentalitasnya, Argentina berhasil membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez (85’) dan Lautaro Martinez (90+2’).

Kemenangan ini praktis membawa Argentina ke partai final. Di laga puncak tersebut, mereka akan menantang Spanyol yang sudah melaju lebih dulu usai bungkam Prancis dengan skor 2-0.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

The Three Lions, julukan Timnas Inggris, tampil menekan sejak menit awal. Namun serangan yang dilancarkan Jude Bellingham cs itu belum ada yang berbuah peluang, karena mampu diredam oleh barisan pertahanan Argentina.

La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- masih mencari ritme permainan terbaiknya. Sesekali, tim asuhan Lionel Scaloni itu melancarkan serangan balik, yang membuat pertandingan berjalan cukup sengit karena kedua tim saling jual beli serangan.

Hingga hydration break babak pertama, belum ada gol yang mampu dicetak kedua tim. Inggris mendapatkan peluang di menit ke-35 lewat tendangan bebas Reece James, namun masih bisa ditepis kiiper Emiliano Martinez.

Memasuki lima menit akhir babak pertama, Argentina perlahan memegang kemudi permainan. Akan tetap serangan yang digalang Lionel Messi kerap putus di sepertiga akhir lapangan karena kesulitan menembus pertahanan Inggris.

Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Inggris dan Argentina bermain imbang imbang dengan skor kacamata alias 0-0.