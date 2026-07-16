Sengit! Inggris vs Argentina Tanpa Gol di Babak Pertama Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Inggris dan Argentina bermain sengit tanpa gol dalam pertandingan babak pertama semifinal Piala Dunia 2026. Duel sengit itu berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis (16/7/2026) dini hari WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

The Three Lions, julukan Timnas Inggris, tampil menekan sejak menit awal. Namun serangan yang dilancarkan Jude Bellingham cs itu belum ada yang berbuah peluang, karena mampu diredam oleh barisan pertahanan Argentina.

La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- masih mencari ritme permainan terbaiknya. Sesekali, tim asuhan Lionel Scaloni itu melancarkan serangan balik, yang membuat pertandingan berjalan cukup sengit karena kedua tim saling jual beli serangan.

Hingga hydration break babak pertama, belum ada gol yang mampu dicetak kedua tim. Inggris mendapatkan peluang di menit ke-35 lewat tendangan bebas Reece James, namun masih bisa ditepis kiiper Emiliano Martinez.

Memasuki lima menit akhir babak pertama, Argentina perlahan memegang kemudi permainan. Akan tetap serangan yang digalang Lionel Messi kerap putus di sepertiga akhir lapangan karena kesulitan menembus pertahanan Inggris.

Pada akhirnya, tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Inggris dan Argentina bermain imbang imbang dengan skor kacamata alias 0-0.

Susunan Pemain Inggris vs Argentina Inggris: Jordan Pickford; John Stones, Marc Guehi, Reece James, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Jude Bellingham, Morgan Rogers, Anthony Gordon; Harry Kane