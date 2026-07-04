Cristiano Ronaldo Akhiri Paceklik Gol Babak Knockout Piala Dunia dan Jaga Harapan Portugal Tetap Terbuka

Cristiano Ronaldo (Instagram @cristiano)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo mengakhiri paceklik golnya di babak knockout Piala Dunia FIFA 2026 saat membantu Portugal menghadapi Kroasia.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (3/7), Penyerang berusia 41 tahun itu mencetak gol melalui tendangan penalti pada menit ke-68 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Gol tersebut menjaga peluang Portugal tetap terbuka hingga akhirnya memastikan kemenangan pada akhir pertandingan.
Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Ronaldo di fase gugur Piala Dunia setelah melewati delapan pertandingan tanpa mencetak gol.
Penantian panjang itu akhirnya berakhir pada penampilan kesembilannya di babak knockout. Keberhasilan tersebut sekaligus melengkapi salah satu pencapaian penting dalam karier internasionalnya.
Selain mengakhiri paceklik gol, Ronaldo juga mencatatkan rekor sebagai pemain tertua yang mencetak gol pada pertandingan babak knockout Piala Dunia. Ia menorehkan rekor tersebut pada usia 41 tahun 147 hari.
Catatan itu semakin menegaskan kemampuannya untuk tetap memberikan kontribusi pada level tertinggi sepak bola dunia.
Gol ke gawang Kroasia menjadi bagian dari kebangkitan Ronaldo di Piala Dunia FIFA 2026. Sebelumnya, ia sempat menerima kritik setelah gagal mencetak gol pada laga pembuka Portugal. Namun, Ronaldo mampu menjawab keraguan dengan kembali menunjukkan ketajamannya pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
Meski telah ditarik keluar sebelum pertandingan berakhir, Ronaldo menyaksikan dari bangku cadangan saat Portugal memastikan kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya. Kontribusinya melalui gol penyeimbang menjadi titik balik yang menghidupkan semangat tim.
Ronaldo terlihat kembali membuktikan bahwa dirinya tetap menjadi sosok penting bagi Portugal dalam upaya meraih prestasi di Piala Dunia FIFA 2026.
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