Federasi Sepak Bola Italia Hadapi Krisis Baru Usai Paolo Maldini Dikabarkan Mengundurkan Diri dari Jabatan Resmi

Paolo Maldini (Bein Sports)
JawaPos.com – Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) kembali diterpa krisis setelah Paolo Maldini dikabarkan akan mengundurkan diri hanya beberapa hari setelah resmi menjabat posisi barunya.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (28/7), Diketahui bahwa situasi tersebut muncul menyusul kegagalan penunjukan Andrea Pirlo sebagai pelatih kepala Tim Nasional Italia. Kondisi ini semakin menambah ketidakpastian dalam proyek pembangunan kembali tim berjuluk Azzurri.
Kegagalan penunjukan Pirlo disebut menjadi pemicu utama meningkatnya ketegangan di internal federasi.
Pirlo sebelumnya difavoritkan untuk menangani Italia, tetapi proses pengangkatannya dikabarkan batal karena keterkaitannya dengan kerja sama komersial bersama sebuah perusahaan taruhan. Keputusan tersebut disebut mengecewakan Maldini dan Leonardo yang sejak awal mendukung Pirlo sebagai pelatih baru tim nasional.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Maldini dan Leonardo memilih mengundurkan diri sebagai bentuk respons atas situasi tersebut.
Hingga kini, FIGC belum mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi kabar pengunduran diri keduanya. Meski demikian, sejumlah pejabat federasi mengakui bahwa ketegangan di internal organisasi meningkat setelah gagalnya negosiasi dengan Pirlo.
Apabila pengunduran diri itu benar terjadi, Italia kembali harus menyusun ulang proyek olahraga yang tengah dibangun. Tim nasional juga masih belum memiliki pelatih kepala di tengah tekanan untuk kembali bersaing di level tertinggi sepak bola dunia.
Dewan Federal FIGC dijadwalkan menggelar pertemuan dalam waktu dekat guna memberikan kejelasan mengenai situasi tersebut sekaligus menentukan langkah berikutnya bagi masa depan Azzurri.
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