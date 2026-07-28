4 Syarat Penting yang Menjadi Penentu Pemenang Ballon d’Or dalam Persaingan Sepak Bola Dunia Modern

Ousmane Dembele (Bein Sports)
JawaPos.com – Penghargaan Ballon d’Or merupakan gelar individu paling bergengsi dalam dunia sepak bola yang diberikan berdasarkan berbagai aspek penilaian sepanjang musim.
Meskipun keberhasilan menjuarai Piala Dunia dapat meningkatkan peluang seorang pemain, sejarah menunjukkan bahwa gelar tersebut tidak selalu menjamin kemenangan dalam perebutan Ballon d’Or.
Berikut 4 faktor utama yang menjadi penentu pemenang penghargaan tersebut, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (28/7).
1. Performa Individu Sepanjang Musim
Performa individu menjadi aspek utama dalam penilaian Ballon d’Or. Seorang pemain dituntut tampil konsisten dengan kontribusi besar bagi klub maupun tim nasional sepanjang musim kompetisi. Penampilan gemilang dalam satu turnamen saja umumnya belum cukup untuk memastikan kemenangan.
2. Konsistensi Permainan
Konsistensi menjadi faktor penting yang membedakan kandidat Ballon d’Or dari pemain lainnya. Penilaian diberikan kepada pemain yang mampu menjaga kualitas permainan di berbagai kompetisi tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Aspek ini sering kali menjadi pembeda ketika beberapa kandidat memiliki prestasi yang hampir setara.
3. Prestasi Kolektif Bersama Tim
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