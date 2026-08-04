Musik, Fesyen, dan Sepak Bola Menyatu dalam Kolaborasi J Balvin-KidSuper

JawaPos.com - Sepak bola telah berkembang menjadi lebih dari sekadar pertandingan selama 90 menit. Di balik riuhnya tribun, olahraga ini melahirkan budaya yang mempertemukan musik, fesyen, dan komunitas pendukung dari berbagai belahan dunia.

Semangat itulah yang diangkat Jameson Irish Whiskey melalui kampanye global It’s What You Bring. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, Jameson menggandeng musisi asal Kolombia J Balvin dan desainer sekaligus pendiri label KidSuper, Colm Dillane.

Kolaborasi yang diperkenalkan di KidSuper Studios, Brooklyn, New York, itu menjadi perayaan terhadap budaya sepak bola yang hidup berkat para penggemarnya. Bagi Jameson, kekuatan sepak bola bukan hanya lahir dari aksi di lapangan, tetapi juga dari atmosfer yang diciptakan para suporter.

Karena itu, kampanye ini menggabungkan musik, fesyen, dan olahraga sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kolaborasi tersebut turut menghadirkan koleksi kapsul edisi terbatas Bottled by KidSuper. Sebelumnya diperkenalkan pada Paris Fashion Week Januari, koleksi itu berisi delapan produk bertema sepak bola, mulai dari tracksuit, jersey kustom, hingga topi.

Seluruh desain memadukan identitas Jameson yang telah berusia lebih dari 200 tahun dengan sentuhan streetwear khas KidSuper. Inspirasinya berasal dari nilai kebersamaan, kreativitas, dan kecintaan Dillane terhadap sepak bola sejak kecil.

“Sepak bola, seni, dan fesyen selalu tentang membangun sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kolaborasi ini terasa sangat alami bagi saya,” ujar Dillane.

J Balvin pun menyebut proyek tersebut terasa spesial karena memadukan dua hal yang paling dekat dengan kehidupannya, yakni musik dan sepak bola. “Musik dan sepak bola selalu menjadi passion terbesar saya. It’s What You Bring adalah perayaan tentang koneksi dan semangat yang dibawa para penggemar,” kata Balvin.

Peluncuran kampanye semakin semarak lewat pertandingan eksibisi lima lawan lima yang mempertemukan Tim J Balvin melawan Tim KidSuper di lapangan rooftop KidSuper Studios. Laga itu dikemas sebagai simbol persahabatan sekaligus menggambarkan bagaimana sepak bola mampu mempererat hubungan antarmanusia.