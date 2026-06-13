Timnas Inggris Alami Perampokan, Sejumlah Barang Pertandingan Raib Jelang Laga Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Tim nasional Inggris mengalami insiden keamanan menjelang pertandingan perdana Piala Dunia 2026 setelah sejumlah peralatan pertandingan mereka dilaporkan dicuri.

Dilansir dari laman The Guardian pada Sabtu (13/6), Peristiwa tersebut terjadi ketika perlengkapan tim dipindahkan dari markas persiapan di Florida menuju kamp latihan di Swope Soccer Village, Missouri.

Barang yang hilang diduga termasuk sepatu pertandingan para pemain serta perlengkapan latihan dan bola resmi turnamen.

Pencurian tersebut kini tengah diselidiki oleh Departemen Kepolisian Kansas City. Pihak kepolisian mengonfirmasi telah menangkap dua orang yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) juga berkoordinasi dengan aparat setempat guna menemukan kembali perlengkapan yang hilang.

Insiden ini terjadi ketika skuad asuhan pelatih Thomas Tuchel bersiap menjalani sesi latihan pertama di markas mereka. FA memilih tidak memberikan komentar terkait kasus tersebut, tetapi staf tim tetap berupaya memastikan persiapan pertandingan tidak terganggu. Inggris dijadwalkan menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Dallas.

Sebelum mengalami masalah keamanan tersebut, perjalanan Inggris menuju turnamen berjalan cukup positif. Tim berjuluk Three Lions itu menjalani pemusatan latihan di Florida dan meraih kemenangan dalam laga uji coba melawan Selandia Baru serta Kosta Rika.

Penampilan sejumlah pemain juga mendapat perhatian, terutama performa Jude Bellingham yang meningkatkan peluangnya tampil sebagai starter.

Selain Bellingham, beberapa pemain Inggris juga masih menjalani persiapan kebugaran menjelang pertandingan pertama. Bukayo Saka berusaha memastikan kondisinya pulih dari masalah tendon Achilles, sementara Ezri Konsa dan John Stones bersaing untuk mendapatkan posisi di lini pertahanan.