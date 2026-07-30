Kembali ke Kampung Halaman, Lisandro Martinez Dapat Sambutan Meriah Usai Bela Timnas Argentina di Piala Dunia 2026

Lisandro Martinez saat disambut meriah warga Gueleguay. (Lisandro Martinez)
JawaPos.com - Lisandro Martinez mendapatkan sambutan meriah di kampung halamannya, Gualeguay. Hal tersebut didapatkannya setelah membawa tim nasional Argentina menjadi runner-up di Piala Dunia 2026.
Melalui sosial media, Lisandro Martinez memperlihatkan kerumunan warga Gualeguay yang menyambutnya. Bek Manchester United tersebut juga melayani banyak permintaan foto serta tanda tangannya di jersey timnas Argentina.
Ungkapan terima kasih diberikan Lisandro Martinez kepada warga Gueleguay. Baginya, itu adalah hadiah terindah yang diterimanya bersama keluarga.
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"Tidak ada pelukan yang lebih baik daripada pelukan dari orang-orangmu. Kembali ke Argentina dan berkumpul kembali dengan begitu banyak orang, terutama di Gualeguay, adalah hadiah besar bagi saya dan keluarga saya. Terima kasih kepada semua orang yang bepergian dari tempat-tempat berbeda untuk berbagi momen itu," tulis Lisandro Martinez di Instagram, Kamis (30/7).
Dukungan dari warga Gueleguay menjadi semangat Martinez untuk terus berjuang mendapatkan prestasi terbaik di Timnas Argentina. Dukungan itu akan selalu dikenang sepanjang kariernya.
"Terima kasih kepada setiap orang yang ada di sana dan kepada semua orang Argentina yang selalu menemani saya. Dukungan itu berarti banyak dan memberi saya lebih banyak kekuatan untuk terus mewakili negara kita. Saya membawa kenangan ini seumur hidup saya. Saya sangat mencintai kalian semua," tutup Lisandro Martinez.
Lisandro Martinez menjadi salah satu bek andalan Timnas Argentina sepanjang Piala Dunia 2026. Bek 28 tahun itu selalu menjadi starter dan hanya absen satu pertandingan melawan Yordania.
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Bek tengah yang punya visi bermain yang baik itu mengoleksi satu assist untuk gol Lionel Messi saat melawan Tanjung Verde. Bahkan, Lisandro Martinez mencetak satu gol di laga yang sama.
Dengan dukungan dari kampung halamannya, menarik dinantikan performa Lisandro Martinez di Timnas Argentina di turnamen-turnamen berikutnya. Apakah dia mampu menambah gelar Piala Dunia atau Copa America? Patut ditunggu.
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