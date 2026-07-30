Lionel Messi Kembali Berlatih Bersama Inter Miami usai Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Lionel Messi kembali bergabung dalam sesi latihan Inter Miami pada Rabu (29/7) waktu setempat, sekitar 10 hari setelah membela timnas Argentina di final Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan kekalahan dramatis dari Spanyol melalui babak perpanjangan waktu.
Inter Miami mengunggah foto sang megabintang yang kembali berlatih di fasilitas klub di Fort Lauderdale, Florida. Jurnalis ESPN, Lizzy Becherano, melaporkan bahwa pemain berusia 39 tahun tersebut mengikuti sesi latihan dengan intensitas penuh.
Sebelumnya, Messi menghabiskan sekitar sepekan di kampung halamannya, Rosario, Argentina. Menurut laporan ESPN, ia berada di sana untuk mendampingi sang ayah yang tengah menjalani perawatan medis akibat penyakit yang tidak diungkapkan secara rinci.
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Selama menjalani masa istirahat, La Pulga absen dalam dua pertandingan Inter Miami melawan Chicago Fire FC dan CF Montreal. Ia juga dipastikan tidak ambil bagian dalam laga MLS All-Star yang digelar Kamis (30/7) pagi WIB.
Meski sudah kembali berlatih, Inter Miami masih belum memastikan kapan Messi akan kembali tampil di pertandingan kompetitif. Tim asal Florida itu dijadwalkan menjamu Columbus Crew pada lanjutan Major League Soccer (MLS) akhir pekan ini.
Setelah itu, Inter Miami akan memulai kiprah di Leagues Cup dengan menghadapi klub Liga Meksiko, Atletico de San Luis, pada Kamis (6/8) pagi WIB.
Pelatih interim Inter Miami, Guillermo Hoyos, sebelumnya juga menegaskan bahwa klub tidak akan terburu-buru memainkan Messi sebelum kondisinya benar-benar pulih.
"Saya yakin, dan saya sudah sering mengatakannya, bahwa istirahat adalah hal yang sangat penting. Itu merupakan bagian dari proses pertumbuhan dan pemulihan seorang pemain," ujar Hoyos.
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