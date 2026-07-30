Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 30 Juli 2026 | 12.03 WIB

Marc Cucurella Tepati Janji, Abadikan Wajah Luis de la Fuente dalam Tato Usai Spanyol Juara Piala Dunia

Marc Cucurella menepati janjinya setelah membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 dengan membuat tato bergambar pelatih Luis de la Fuente di lengannya. (Istimewa) - Image

Marc Cucurella menepati janjinya setelah membawa Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 dengan membuat tato bergambar pelatih Luis de la Fuente di lengannya. (Istimewa)

JawaPos.com - Marc Cucurella benar-benar membuktikan bahwa janjinya bukan sekadar ucapan. Bek kiri yang baru bergabung dengan Real Madrid itu menepati nazarnya setelah membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 dengan cara yang unik, yakni mengabadikan wajah pelatih Luis de la Fuente dalam sebuah tato di lengannya.

Melansir Daily Mail, tato tersebut diperlihatkan kepada publik melalui unggahan Instagram pada Selasa. Desainnya menampilkan potret De la Fuente yang berdampingan dengan trofi Piala Dunia, sebagai simbol keberhasilan La Furia Roja meraih gelar juara.

"Janji terpenuhi," tulis Cucurella di akun Instagram-nya sambil mengunggah foto proses pembuatan tato tersebut.

Janji yang Jadi Kenyataan

Sebelumnya, Cucurella memang sempat berjanji akan membuat tato bergambar sang pelatih jika Spanyol berhasil menjadi juara dunia.

Kini, setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 lewat babak perpanjangan waktu di partai final, bek berusia 28 tahun itu langsung memenuhi ucapannya.

Aksi tersebut pun mendapat respons santai dari Luis de la Fuente.

"Saya sudah memberi tahu mereka, 'Apakah kalian melakukan kesalahan?"' candanya dalam konferensi pers pasca pertandingan. "Mereka memang melakukan kesalahan, tetapi mereka akan menikmatinya."

"Aku tidak terlalu jelek sampai-sampai mereka perlu menaruhnya di tempat yang tidak bisa dilihat siapa pun. Tapi itu membuatku tertawa dan aku bangga mereka menepati janji mereka."

Jadi Andalan Spanyol Sepanjang Turnamen

Peran Cucurella dalam keberhasilan Spanyol memang sangat besar.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Marc Cucurella Tepati Janji, Bikin Tato Wajah Luis de la Fuente usai Spanyol Juara Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Marc Cucurella Tepati Janji, Bikin Tato Wajah Luis de la Fuente usai Spanyol Juara Piala Dunia 2026

Kamis, 30 Juli 2026 | 05.11 WIB

Tak Ingin Ulangi Kesalahan Musim Lalu, Real Madrid Mati-matian Kejar Rodri - Image
Sepak Bola Dunia

Tak Ingin Ulangi Kesalahan Musim Lalu, Real Madrid Mati-matian Kejar Rodri

Selasa, 28 Juli 2026 | 23.20 WIB

Eks Pemain RB Leipzig Nikmati Masa Pensiun dengan Berkebun, Kevin Kampl Tanam Melon hingga Produksi Minyak Zaitun - Image
Sepak Bola Dunia

Eks Pemain RB Leipzig Nikmati Masa Pensiun dengan Berkebun, Kevin Kampl Tanam Melon hingga Produksi Minyak Zaitun

Selasa, 28 Juli 2026 | 05.46 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore