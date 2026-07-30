Marc Cucurella Tepati Janji, Abadikan Wajah Luis de la Fuente dalam Tato Usai Spanyol Juara Piala Dunia

JawaPos.com - Marc Cucurella benar-benar membuktikan bahwa janjinya bukan sekadar ucapan. Bek kiri yang baru bergabung dengan Real Madrid itu menepati nazarnya setelah membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 dengan cara yang unik, yakni mengabadikan wajah pelatih Luis de la Fuente dalam sebuah tato di lengannya.

Melansir Daily Mail, tato tersebut diperlihatkan kepada publik melalui unggahan Instagram pada Selasa. Desainnya menampilkan potret De la Fuente yang berdampingan dengan trofi Piala Dunia, sebagai simbol keberhasilan La Furia Roja meraih gelar juara.

"Janji terpenuhi," tulis Cucurella di akun Instagram-nya sambil mengunggah foto proses pembuatan tato tersebut.

Janji yang Jadi Kenyataan Sebelumnya, Cucurella memang sempat berjanji akan membuat tato bergambar sang pelatih jika Spanyol berhasil menjadi juara dunia.

Kini, setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 lewat babak perpanjangan waktu di partai final, bek berusia 28 tahun itu langsung memenuhi ucapannya.

Aksi tersebut pun mendapat respons santai dari Luis de la Fuente.

"Saya sudah memberi tahu mereka, 'Apakah kalian melakukan kesalahan?"' candanya dalam konferensi pers pasca pertandingan. "Mereka memang melakukan kesalahan, tetapi mereka akan menikmatinya."

"Aku tidak terlalu jelek sampai-sampai mereka perlu menaruhnya di tempat yang tidak bisa dilihat siapa pun. Tapi itu membuatku tertawa dan aku bangga mereka menepati janji mereka."