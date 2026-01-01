Mikel Arteta Pilih Menjauh dari Perayaan Publik Saat Arsenal Kunci Gelar Liga Inggris

JawaPos.com – Mikel Arteta tidak hadir dalam perayaan publik Arsenal setelah klub memastikan gelar Liga Primer Inggris usai penantian panjang selama 22 tahun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (22/5), Absennya pelatih asal Spanyol itu menjadi perhatian publik di tengah euforia para pemain dan pendukung yang merayakan keberhasilan The Gunners.

Keputusan tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai alasan di balik ketidakhadirannya pada momen bersejarah tersebut.

Mikel Arteta kemudian menjelaskan bahwa dirinya memilih menikmati momen spesial tersebut bersama keluarga. Ia mengaku ingin menyaksikan situasi tersebut secara lebih pribadi tanpa keterlibatan dalam perayaan besar di ruang publik. Baginya, pencapaian penting itu lebih bermakna ketika dibagikan bersama orang-orang terdekat.

Keputusan Arteta dinilai selaras dengan kepribadiannya yang dikenal tertutup dan emosional dalam menghadapi momen penting. Selama beberapa tahun terakhir, ia menghadapi tekanan besar dalam membangun kembali kekuatan Arsenal di kompetisi domestik.

Setelah melewati berbagai kritik dan tantangan, pelatih berusia 44 tahun itu memilih merayakan keberhasilan dengan cara sederhana.

Di sisi lain, Arteta juga mempertimbangkan fokus tim yang belum sepenuhnya selesai pada musim ini. Arsenal masih memiliki agenda besar dengan menghadapi final Liga Champions UEFA melawan Paris Saint-Germain.

Situasi tersebut membuat Arteta berusaha menjaga konsentrasi tim agar tidak terlena dalam perayaan gelar liga.

Meski tidak hadir dalam perayaan publik, keberhasilan Arsenal tidak lepas dari peran penting Arteta sebagai pelatih. Ia dinilai berhasil mengembalikan Arsenal ke puncak sepak bola Inggris melalui pendekatan permainan yang agresif dan terorganisasi. Keberhasilan itu sekaligus mengakhiri penantian panjang klub untuk kembali meraih trofi Liga Primer.