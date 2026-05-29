Deretan Fakta Unik dan Rekor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026

JawaPos.com — Final Liga Champions 2025/2026 antara Paris Saint-Germain melawan Arsenal di Puskás Arena, Budapest, Sabtu (30/5/2026) pukul 23.00 WIB, menghadirkan banyak catatan sejarah baru.

Duel dua raksasa Eropa itu bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga dipenuhi rekor unik, bentrokan filosofi permainan, hingga pertemuan dua pelatih Spanyol dalam final terbesar di benua biru.

Final Pertama di Hungaria Pecahkan Banyak Catatan Final Liga Champions musim ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di Hungaria.

Stadion Puskás Arena di Budapest juga menjadi venue final Liga Champions pertama di negara tersebut sejak kompetisi ini bergulir.

Stadion modern yang baru berusia sekitar enam tahun itu sebelumnya sudah beberapa kali dipercaya UEFA menggelar laga besar.

Puskás Arena pernah menjadi tuan rumah Piala Super UEFA 2020, empat pertandingan Euro 2020, hingga final Liga Europa 2023.

Tidak berhenti sampai di situ, stadion yang dinamai legenda sepak bola Hungaria Ferenc Puskás tersebut juga tengah mengajukan diri menjadi tuan rumah final Liga Conference UEFA 2028 atau 2029.

Jika terealisasi, stadion itu akan melengkapi pencapaian sebagai penyelenggara seluruh final kompetisi antarklub UEFA.