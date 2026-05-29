Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 30 Mei 2026 | 00.44 WIB

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

Paris Saint-Germain dan Arsenal siap bentrok di final Liga Champions 20252026 di Puskas Arena, Budapest. (PSG)

JawaPos.com — Final Liga Champions 2025/2026 mempertemukan Paris Saint-Germain melawan Arsenal di Puskas Arena, Budapest, Hungaria, Sabtu (30/5/2026). Berdasarkan simulasi superkomputer Opta dari 10.000 percobaan, PSG lebih diunggulkan menjadi juara dengan persentase kemenangan 56 persen, sedangkan Arsenal berada di angka 44 persen.

Atmosfer final dipastikan berlangsung panas karena kedua tim datang dengan ambisi besar. PSG ingin mempertahankan gelar Liga Champions, sementara Arsenal memburu trofi pertama mereka di kompetisi paling elite Eropa tersebut.

Mengapa PSG Lebih Diunggulkan?

Paris Saint-Germain datang dengan status juara bertahan Liga Champions sekaligus salah satu tim paling konsisten di Eropa dalam lima tahun terakhir.

Sejak pandemi Covid-19 pada 2020, Les Parisiens sudah tiga kali mencapai final Liga Champions dengan catatan sekali gagal dan sekali sukses menjadi juara.

Produktivitas lini depan menjadi senjata utama PSG musim ini. Klub asal Prancis tersebut dikenal memiliki skema serangan cepat yang sangat mematikan, terutama saat transisi dari bertahan ke menyerang.

Superkomputer Opta juga memberikan keunggulan statistik kepada PSG dengan peluang juara mencapai 56 persen.

Angka itu menunjukkan pengalaman bermain di partai besar menjadi faktor penting yang membuat Les Parisiens sedikit lebih unggul dibanding Arsenal.

Selain itu, PSG dinilai lebih matang menghadapi tekanan pertandingan final. Pengalaman bermain di laga besar dalam beberapa musim terakhir membuat mental para pemain mereka sudah terbentuk.

Arsenal Datang dengan Pertahanan Solid

Meski tidak diunggulkan, Arsenal tetap memiliki peluang besar menciptakan kejutan di Budapest. Klub asal London tersebut tampil sangat disiplin sepanjang perjalanan mereka di Liga Champions musim ini.

