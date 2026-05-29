Fans Indonesia Nggak Perlu Begadang! Final Liga Champions 2026 PSG vs Arsenal Tayang 23.00 WIB

JawaPos.com - Final Liga Champions 2026 antara Paris Saint-Germain dan Arsenal dipastikan menjadi salah satu pertandingan sepak bola paling dinanti musim ini.

Tidak hanya karena mempertemukan dua tim elite Eropa, laga yang digelar di Puskas Arena, Budapest, Hungaria tersebut juga hadir dengan jadwal yang lebih ramah bagi penonton Indonesia.

Kickoff pertandingan akan berlangsung pada Sabtu, 30 Mei 2026 pukul 23.00 WIB. Jam tayang tersebut langsung mendapat sambutan positif dari banyak penggemar sepak bola Tanah Air karena berbeda dengan final Liga Champions pada umumnya yang sering dimainkan dini hari.

Pertandingan final musim ini juga akan disiarkan secara langsung melalui SCTV dan platform streaming Vidio. Kehadiran siaran di jam prime time membuat atmosfer final diprediksi bakal terasa lebih meriah di Indonesia, baik untuk penonton di rumah maupun komunitas nobar.

PSG datang ke partai final dengan status juara bertahan Liga Champions. Klub asal Prancis itu sedang menikmati periode terbaik mereka dalam beberapa musim terakhir.

Setelah era Kylian Mbappe berakhir, PSG justru tampil semakin kolektif dan solid di berbagai lini.

Pelatih Luis Enrique berhasil membangun keseimbangan permainan yang membuat PSG lebih berbahaya. Kombinasi pemain muda dan senior menjadi kekuatan utama mereka sepanjang musim 2025/2026.

Nama-nama seperti Ousmane Dembele, Desire Doue, hingga Khvicha Kvaratskhelia menjadi motor permainan PSG di lini depan. Ketiganya tampil konsisten sejak fase grup hingga semifinal.