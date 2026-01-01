Thierry Henry Kirim Pesan Emosional Usai Arsenal Sukses Menjuarai Inggris Premier League

JawaPos.com – Thierry Henry mengirimkan pesan emosional setelah Arsenal berhasil meraih gelar Liga Primer Inggris.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (22/5), Keberhasilan tersebut mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun bagi Arsenal untuk kembali menjadi juara kompetisi tertinggi di Inggris.

Reaksi Thierry Henry menjadi salah satu sorotan karena dirinya dikenal sebagai legenda besar klub asal London tersebut.

Henry menyampaikan rasa haru dan kebanggaannya atas pencapaian Arsenal melalui pesan menyentuh. Ia mengenang perjalanan klub dari era Stadion Highbury hingga Emirates Stadium yang akhirnya kembali merasakan gelar juara liga.

Menurut Henry, momen tersebut menjadi kebahagiaan besar bagi seluruh pendukung Arsenal yang telah menunggu begitu lama.

Legenda asal Prancis itu juga memberikan apresiasi khusus kepada generasi pemain Arsenal saat ini. Henry menilai skuad asuhan Mikel Arteta berhasil membawa klub kembali ke puncak sepak bola Inggris setelah melewati masa sulit selama bertahun-tahun.

Henry mengaku bangga karena generasi baru pendukung, termasuk keluarganya, akhirnya dapat menyaksikan Arsenal menjadi juara liga.

Kesuksesan Arsenal musim ini dinilai tidak terlepas dari perubahan besar yang dilakukan Arteta sejak menangani tim. Pelatih asal Spanyol tersebut berhasil membangun skuad kompetitif yang mampu mengakhiri dominasi rival-rival utama di Liga Primer.

Keberhasilan tersebut sekaligus menjadi pencapaian penting setelah Arsenal beberapa musim terakhir hanya mampu finis di posisi teratas tanpa meraih trofi juara.