Prediksi Mohamed Salah Mengenai Arsenal sebagai Favorit Juara Kembali Jadi Sorotan Besar

Mohamed Salah (Give Me Sport)
JawaPos.com – Mohamed Salah kembali menjadi sorotan setelah prediksinya mengenai Arsenal sebagai tim nomor satu terbukti tepat.
Dilansir dari laman Give Me Sport pada Jum'at (22/5), Pernyataan bintang Liverpool itu kembali diperbincangkan setelah Arsenal memastikan gelar Liga Primer Inggris musim 2025/26.
Keberhasilan tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Arsenal selama 22 tahun untuk kembali menjadi juara Inggris.
Salah sebelumnya telah menyebut Arsenal sebagai kandidat terkuat juara sejak awal musim. Dalam sebuah wawancara pada Agustus 2025 lalu, Salah menilai kestabilan skuad dan kesinambungan proyek tim menjadi keunggulan utama Arsenal dibanding rival-rivalnya.
Menurut pemain asal Mesir tersebut fondasi tim yang dibangun selama bertahun-tahun membuat Arsenal lebih siap bersaing di level tertinggi.
Pemain berusia 35 tahun itu juga menyoroti peran besar pelatih Mikel Arteta dalam perkembangan Arsenal. Salah menilai keberlanjutan kepemimpinan Arteta memberi keuntungan besar karena pemain telah memahami sistem permainan tim secara menyeluruh.
Faktor tersebut dinilai menjadi pembeda dibanding klub lain yang lebih sering melakukan perubahan skuad.
Meski Liverpool dan Manchester City tetap dianggap pesaing kuat, Salah merasa Arsenal berada di posisi terdepan. Ia menyebut perubahan besar dalam komposisi pemain di sejumlah klub dapat memengaruhi konsistensi permainan sepanjang musim. Sebaliknya, Arsenal dinilai memiliki kestabilan yang membuat performa mereka lebih terjaga.
Arsenal kemudian membuktikan keyakinan Salah dengan tampil konsisten sepanjang musim hingga mengamankan gelar juara. Kombinasi pemain inti yang solid serta tambahan amunisi baru dinilai membantu tim tampil lebih kompetitif.
Keberhasilan tersebut membuat prediksi Salah kembali dianggap sebagai penilaian yang tepat terhadap persaingan Liga Primer musim ini.
