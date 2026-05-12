Luis Enrique Akui Kualitas Mikel Arteta sebagai Pelatih Kelas Atas usai Berhasil Bawa Arsenal Juara Liga Inggris

JawaPos.com – Luis Enrique memberikan pujian tinggi kepada Mikel Arteta dengan menyebutnya sebagai ‘pelatih kelas atas' menjelang final Liga Champions UEFA.

Dilansir dari laman FOTMOB pada Jum'at (22/5), Pelatih Paris Saint-Germain itu menilai Arteta berhasil membawa perubahan besar terhadap perkembangan Arsenal dalam beberapa musim terakhir.

Pujian tersebut disampaikan saat PSG mempersiapkan diri menghadapi Arsenal di partai puncak kompetisi Eropa.

Luis Enrique menilai Arteta sukses mengubah mentalitas Arsenal menjadi tim yang kembali kompetitif. Ia menyoroti keberhasilan Arsenal meraih gelar Liga Primer Inggris setelah penantian selama 22 tahun.

Selain itu, Arsenal juga berhasil mencapai final Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2006 di bawah kepemimpinan Arteta.

Menurut Enrique, perkembangan Arsenal selama beberapa musim terakhir menunjukkan kualitas kepelatihan Arteta. Ia menilai tim asal London tersebut mengalami peningkatan secara konsisten dalam empat musim terakhir.

Filosofi permainan yang diterapkan Arteta juga disebut membuat Arsenal menjadi tim yang sulit dikalahkan, baik saat menguasai bola maupun bertahan.

Pelatih asal Spanyol itu juga memuji kemampuan Arteta dalam membangun identitas permainan yang jelas di Arsenal. Enrique menilai Arsenal tampil disiplin, terorganisasi, dan memiliki efektivitas tinggi dalam menciptakan peluang.

Enrique bahkan menyebut kualitas permainan Arsenal mencerminkan kemampuan Arteta dalam memotivasi para pemain.