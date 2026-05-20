Rodri Dikabarkan Terbuka Bergabung dengan Real Madrid Jika Tinggalkan Manchester City

JawaPos.com – Rodri dikabarkan terbuka terhadap peluang bergabung dengan Real Madrid pada masa mendatang.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (22/5), Gelandang milik Manchester City itu disebut mulai mempertimbangkan kembali masa depannya di Inggris.

Keinginan untuk kembali bermain di Spanyol menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi sikap pemain berusia 30 tahun tersebut.

Situasi masa depan Rodri disebut berkaitan erat dengan keberlanjutan karier Pep Guardiola di Manchester City. Apabila Guardiola meninggalkan klub, peluang Rodri hengkang diyakini akan semakin terbuka. Kondisi tersebut membuat kemungkinan kepindahannya ke Real Madrid mulai menjadi pembahasan serius.

Real Madrid dikabarkan telah lama memantau perkembangan Rodri sebagai kandidat penguat lini tengah. Klub asal ibu kota Spanyol itu menilai Rodri memiliki kualitas kepemimpinan dan kemampuan bertahan yang sesuai kebutuhan tim.

Selain itu, kemampuannya menjaga keseimbangan permainan dinilai cocok untuk memperkuat skema taktik Madrid.

Ketertarikan Real Madrid terhadap Rodri juga berkaitan dengan rencana pembangunan kembali skuad musim depan. Nama José Mourinho disebut berpotensi memainkan peran penting apabila ditunjuk menangani tim.

Pelatih asal Portugal tersebut dikabarkan memandang Rodri sebagai salah satu prioritas utama untuk memperkuat lini tengah.

Meski demikian, proses transfer Rodri diperkirakan tidak akan berjalan mudah. Manchester City masih mengikat sang pemain dengan kontrak jangka panjang hingga 2027 dan diperkirakan enggan melepas salah satu pemain kunci mereka.