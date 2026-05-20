Update Pelatih Liga Eropa: Guardiola Tinggalkan Manchester City, Mourinho Balik Kucing Tangani Real Madrid

JawaPos.com – Pep Guardiola dan Jose Mourinho membuat keputusan penting di penghujung musim ini. Kemarin (19/5), Pep sepakat untuk meninggalkan Manchester City setelah sedekade membesarkan klub milik Sheikh Mansour bin Zayed Al-Nahyan tersebut.

Sementara Mourinho yang baru musim ini balik kucing ke klub di awal karier (SL Benfica), kembali balik kucing ke klub yang pernah dia tangani pada 2010–2013: Real Madrid.

Alat Kampanye Perez Mundo Deportivo menyebut, Mourinho telah meneken kontrak berdurasi dua musim bersama El Real atau hingga musim panas 2028. Kesepakatan rencananya baru diumumkan setelah pemilihan presiden Real pada 24 Mei nanti. Pelatih 63 tahun asal Portugal berjuluk The Special One itu jadi salah satu alat kampanye presiden Real saat ini, Florentino Perez, agar kembali terpilih. Keduanya dikenal punya relasi dekat.

"Aku dan dia (Perez) belum ada komunikasi. Tetapi, antara dia dan (Jorge) Mendes (agen Mourinho, Red) memang sudah ada pembicaraan," ungkap Mourinho seperti dilansir dari RTP.

Sinyal Latih Timnas Jika Mourinho telah memilih Real sebagai "pelabuhannya" musim depan, Pep masih belum jelas. Pelatih berjuluk Sang Filsuf itu tidak mengungkapkan ke mana destinasi berikutnya. Tetapi, pelatih kelahiran Santpedor, Spanyol, 55 tahun silam itu sedikit memberikan petunjuk.

Pep ingin melatih timnas alias bukan klub lagi. "Aku tidak akan meninggalkan City, lalu pergi ke negara lain untuk melakukan hal yang sama seperti di City (melatih klub, Red)," beber Pep di kanal YouTube, Desmontadito.

Kehilangan Kapten Seperti kepergian Pep yang sebelumnya didahului kepergian kapten City, gelandang Bernardo Silva, kedatangan Mourinho di Real juga didahului dengan kepergian 34 tahun Dani Carvajal yang pamitan. Kapten El Real itu mengakhiri 13 tahun kebersamaan bersama Los Merengues.

"Aku pergi dengan hati yang penuh kebanggaan ke klub ini. Aku sudah memberi segalanya bagi klub ini," tulis Carvajal dalam unggahan di akun Instagram-nya.

Diganti "Kloningan" Kepergian Mou dan Pep dari SL Benfica maupun City menyeret nama pelatih pengganti yang tidak asing bagi keduanya. Seperti dilansir dari Sky Sports, Marco Silva yang saat ini menangani Fulham FC bakal menggantikan Mourinho di Benfica. Sementara kursi Pep di City bakal diduduki Enzo Maresca.