Thibaut Courtois Full Proyek! Usai Akuisisi Klub Promosi Ligue 1, Kiper Real Madrid Beli Klub Kasta Kelima Spanyol

Kiper Real Madrid Thibaut Courtois. (ig @realmadrid)
JawaPos.com - Proyek investasi olahraga yang dirintis kiper Real Madrid dan timnas Belgia, Thibaut Courtois, bersama Gonzalo Vila di dunia sepakbola kembali bertambah.
Setelah mengakuisisi klub promosi Ligue 1 musim depan, Le Mans FC, Februari lalu, konsorsium NXTPLAY bentukan mereka mengambil alih kepemilikan klub level kelima Spanyol (Tercera Division), CD Extremadura.
Dilansir dari Mundo Deportivo, NXTPLAY memposisikan diri sebagai partner klub yang baru dibentuk tiga musim yang lalu itu.
Kerja sama baru dimulai musim depan. Presiden Extremadura Daniel Tafur berharap masuknya NXTPLAY jadi kunci peningkatan prestasi klub.
’’Kami menyambut kehadiran NXTPLAY, kehadiran Thibaut Courtois dan Gonzalo Vila, di klub. Kami sudah menghabiskan empat tahun membangun kembali tim ini dari nol. Kami percaya, dukungan mereka akan berharga bagi kami,’’ beber Tafur. (ren/dns)
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah