Rizka Perdana Putra
Jumat, 22 Mei 2026 | 05.22 WIB

Thibaut Courtois Full Proyek! Usai Akuisisi Klub Promosi Ligue 1, Kiper Real Madrid Beli Klub Kasta Kelima Spanyol

Kiper Real Madrid Thibaut Courtois. (ig @realmadrid)

JawaPos.com - Proyek investasi olahraga yang dirintis kiper Real Madrid dan timnas Belgia, Thibaut Courtois, bersama Gonzalo Vila di dunia sepakbola kembali bertambah.

Setelah mengakuisisi klub promosi Ligue 1 musim depan, Le Mans FC, Februari lalu, konsorsium NXTPLAY bentukan mereka mengambil alih kepemilikan klub level kelima Spanyol (Tercera Division), CD Extremadura.

Dilansir dari Mundo Deportivo, NXTPLAY memposisikan diri sebagai partner klub yang baru dibentuk tiga musim yang lalu itu.

Kerja sama baru dimulai musim depan. Presiden Extremadura Daniel Tafur berharap masuknya NXTPLAY jadi kunci peningkatan prestasi klub.

’’Kami menyambut kehadiran NXTPLAY, kehadiran Thibaut Courtois dan Gonzalo Vila, di klub. Kami sudah menghabiskan empat tahun membangun kembali tim ini dari nol. Kami percaya, dukungan mereka akan berharga bagi kami,’’ beber Tafur. (ren/dns)

