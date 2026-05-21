Thibaut Courtois Full Proyek! Usai Akuisisi Klub Promosi Ligue 1, Kiper Real Madrid Beli Klub Kasta Kelima Spanyol

JawaPos.com - Proyek investasi olahraga yang dirintis kiper Real Madrid dan timnas Belgia, Thibaut Courtois, bersama Gonzalo Vila di dunia sepakbola kembali bertambah.

Setelah mengakuisisi klub promosi Ligue 1 musim depan, Le Mans FC, Februari lalu, konsorsium NXTPLAY bentukan mereka mengambil alih kepemilikan klub level kelima Spanyol (Tercera Division), CD Extremadura.

Dilansir dari Mundo Deportivo, NXTPLAY memposisikan diri sebagai partner klub yang baru dibentuk tiga musim yang lalu itu.

Kerja sama baru dimulai musim depan. Presiden Extremadura Daniel Tafur berharap masuknya NXTPLAY jadi kunci peningkatan prestasi klub.