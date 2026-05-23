David Alaba Pisah dengan Real Madrid

JawaPos.com - Raksasa Liga Spanyol Real Madrid mengumumkan mereka dan bek senior David Alaba sepakat untuk berpisah ketika kontrak pemain tersebut habis pada akhir musim ini, dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Real Madrid menyampaikan rasa terima kasih kepada Alaba serta telah menjadi bagian dari tim yang telah menandai salah satu periode paling sukses dalam sejarah mereka.

Real Madrid juga berharap David Alaba serta keluarganya akan mendapatkan yang terbaik pada babak baru mereka dan Stadion Santiago Bernabeu juga akan menggelar persembahan terakhir ketika laga kandang terakhir musim ini.

Presiden Real Madrid Florentio Perez turut mengucapkan terima kasih kepada Alaba yang menurutnya telah memberikan rasa cinta kepada suporter melalui dedikasi yang ia berikan.

"David Alaba membawa serta rasa sayang dari seluruh Madridista atas dedikasinya, kerja kerasnya, dan citra ikonik dalam perjalanan kita menuju gelar keempat belas, melambangkan perayaan kemenangan yang kini menjadi bagian dari sejarah klub kita. Real Madrid akan selalu menjadi rumahnya," ujar Perez.

Pemain berkebangsaan Austria tersebut datang dari klub Jerman Bayern Muenchen ke Real Madrid pada musim panas 2021 dengan status bebas transfer.

Selama berseragam Real Madrid, Alaba tampil sebanyak 131 pertandingan di berbagai ajang dan menyumbangkan lima gol serta sembilan assist dari total 9.581 menit bermain.