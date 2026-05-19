Manchester City Dirumorkan Memilih Enzo Maresca untuk Menggantikan Pep Guardiola

JawaPos.com – Rumor mengenai pengganti Pep Guardiola sebagai manajer baru Manchester City semakin menjadi perhatian publik.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (19/5), Nama yang paling sering dikaitkan untuk mengisi posisi tersebut adalah Enzo Maresca, pelatih asal Italia yang pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan Manchester City.

Spekulasi itu mencuat di tengah kabar kemungkinan Guardiola mengakhiri masa baktinya pada akhir musim ini.

Sejumlah laporan media Inggris menyebut Manchester City mulai mempertimbangkan sosok penerus yang dinilai memahami filosofi permainan klub.

Enzo Maresca disebut sebagai kandidat utama karena memiliki kedekatan dengan sistem kerja Guardiola selama menjadi asisten pelatih.

Pengalaman tersebut dianggap menjadi modal penting apabila ia dipercaya menangani skuad utama Manchester City.

Maresca diketahui pernah bekerja bersama Guardiola sebagai asisten pelatih Manchester City pada periode 2022 hingga 2023. Setelah itu, ia melanjutkan karier sebagai pelatih kepala dan memperoleh pengalaman menangani klub di level kompetitif Inggris. Rekam jejak tersebut dinilai membuat namanya semakin kuat masuk dalam daftar calon pengganti Guardiola.

Di sisi lain, Manchester City disebut ingin mempertahankan identitas permainan yang telah dibangun Guardiola selama hampir satu dekade terakhir. Filosofi permainan menyerang dan dominasi penguasaan bola dianggap menjadi ciri khas klub yang ingin terus dijaga.

Oleh sebab itu, figur yang memahami pendekatan tersebut dipandang memiliki peluang lebih besar menjadi penerus.