Enzo Maresca Jadi Kandidat Utama Gantikan Pep Guardiola di Manchester City

Enzo Maresca dikabarkan jadi kandidat utama pengganti Pep Guardiola di Manchester City. (ig @maresca)
JawaPos.com - Manchester City dilaporkan sudah menentukan arah dalam mencari sosok pengganti Pep Guardiola. Klub raksasa Premier League itu disebut menjadikan Enzo Maresca sebagai kandidat utama untuk mengambil alih kursi pelatih di Stadion Etihad.
Spekulasi soal masa depan Pep Guardiola di Manchester City terus berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Meski kontraknya masih berlaku hingga musim panas 2027, rumor kepergian sang manajer semakin kuat menjelang akhir musim ini.
Pep Guardiola bahkan disebut akan mengucapkan salam perpisahan setelah dua laga terakhir Premier League melawan Bournemouth dan Aston Villa. Jika benar terjadi, kepergian Guardiola akan menutup salah satu era paling sukses dalam sejarah Manchester City.
Selama berada di Etihad, pelatih asal Spanyol itu mempersembahkan enam gelar Premier League dan trofi Liga Champions 2023. Meski City masih punya peluang menambah koleksi trofi musim ini, laporan terbaru menyebut Guardiola sudah membuat keputusan final terkait masa depannya. Situasi itu memaksa manajemen klub mulai bergerak mencari sosok pengganti untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir.
Manchester City tampaknya tidak ingin membuang waktu terlalu lama dalam proses pencarian pelatih baru. Melansir Sports Mole, laporan terbaru menyebut Enzo Maresca kini menjadi satu-satunya kandidat serius yang dipertimbangkan manajemen klub. Tidak ada nama lain yang masuk dalam daftar prioritas saat ini.
Artinya, Maresca berpeluang besar kembali ke dunia kepelatihan hanya beberapa bulan setelah berpisah dengan Chelsea. Selama menangani The Blues, Maresca mencatatkan 55 kemenangan dari 92 pertandingan kompetitif.
Dia juga sukses mempersembahkan gelar Conference League dan Piala Dunia Klub pada tahun 2025. Catatan itu membuat namanya dianggap cukup layak untuk melanjutkan proyek besar yang telah dibangun Guardiola di Manchester City.
Salah satu alasan utama City tertarik kepada Maresca adalah kedekatannya dengan filosofi Pep Guardiola. Pelatih asal Italia itu pernah menangani tim U-21 Manchester City pada musim 2020-21 sebelum kembali ke klub pada musim panas 2022 sebagai asisten Guardiola.
Pengalaman bekerja langsung bersama Guardiola dianggap memberi Maresca pemahaman mendalam soal sistem permainan dan kultur klub. Hal itu bisa menjadi keuntungan besar bagi Manchester City, terutama karena tekanan untuk menggantikan Guardiola jelas tidak akan mudah.
