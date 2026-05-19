Pep Guardiola bakal Tinggalkan Manchester City di Akhir Musim

JawaPos.com - Era Pep Guardiola di Manchester City tampaknya benar-benar akan segera berakhir. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan akan meninggalkan Man City setelah pertandingan terakhir musim ini melawan Aston Villa.

Jika kabar tersebut benar, maka berakhir pula satu dekade luar biasa yang mengubah Manchester City menjadi kekuatan dominan sepak bola Inggris dan Eropa.

Guardiola disebut akan pergi setelah membawa City meraih total 16 trofi utama, termasuk gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub.

Meski musim ini Man City masih memiliki peluang memenangkan Premier League hingga pekan terakhir, suasana perpisahan mulai terasa kuat di sekitar Etihad Stadium.

Enzo Maresca Disebut Jadi Pengganti Melansir CBS Sports, sejumlah laporan di Inggris menyebut Manchester City sudah menyiapkan pengganti Guardiola.

Nama yang paling kuat dikaitkan adalah Enzo Maresca, mantan asisten Guardiola yang sebelumnya juga sempat menangani Chelsea.

Maresca memang punya hubungan dekat dengan sistem permainan City karena pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan Guardiola.

Pelatih asal Italia itu bahkan disebut sudah menghubungi pihak City beberapa bulan sebelum meninggalkan Chelsea pada Januari lalu.

Selama melatih The Blues, Maresca berhasil mempersembahkan gelar UEFA Conference League dan Piala Dunia Antarklub, pencapaian yang membuat namanya makin diperhitungkan sebagai calon penerus Guardiola.

Satu Dekade Dominasi Guardiola Spekulasi mengenai masa depan Guardiola sebenarnya mulai muncul sejak musim lalu, ketika City menjalani musim tanpa trofi pertama mereka sejak dirinya datang pada 2016. Namun pencapaian Guardiola selama di Manchester tetap luar biasa.

Ia langsung membawa City meraih trofi pertamanya lewat Piala EFL 2017-18 sebelum mengamankan gelar Premier League di musim yang sama.