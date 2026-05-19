Pep Guardiola Bersiap Tinggalkan Manchester City di Akhir Musim, Enzo Maresca Incar Kursi Pelatih

JawaPos.com - Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Manchester City pada musim panas 2026. Keputusan itu mencuat setelah Manchester City meraih gelar Carabao Cup dan Piala FA.

Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub, sejumlah sumber menyebutkan bahwa pengumuman terkait kepergian Pep Guardiola kemungkinan akan disampaikan sebelum musim berakhir. Sebagai penggantinya, nama Enzo Maresca muncul sebagai kandidat terkuat. Pelatih berusia 46 tahun itu diproyeksikan mengambil alih kursi kepelatihan Manchester City, hanya empat bulan setelah meninggalkan Chelsea.

Sinyal perpisahan Pep Guardiola sebenarnya sudah muncul sejak akhir 2025. Pada Desember 2025, The Athletic mengungkapkan bahwa Maresca mulai dikaitkan dengan Manchester City di tengah dugaan kuat bahwa Guardiola akan mengakhiri masa kepemimpinannya.

Maresca kemudian meninggalkan Chelsea pada Januari meski masih terikat kontrak hingga 2029. Maresca pun sempat memberi tahu pihak klub bahwa dirinya berkomunikasi dengan perwakilan City terkait peluang tersebut.

Kontrak Pep Guardiola sebenarnya masih berlaku hingga Juni 2027 setelah diperpanjang pada November 2024. Saat itu, Guardiola mengaku memilih bertahan karena merasa belum bisa meninggalkan klub di tengah performa yang menurun.

”Saya tidak ingin mengecewakan klub. Saya merasa tidak bisa pergi saat itu,” ujar Pep.

Namun, spekulasi mengenai masa depannya terus berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Pihak klub sebelumnya bahkan tetap berharap Guardiola bertahan setidaknya hingga kontraknya berakhir.

Menariknya, Guardiola sempat menepis rumor kepergiannya. Dalam konferensi pers sebelum final Piala FA, Guardiola menegaskan bahwa dirinya masih memiliki satu tahun kontrak dengan Manchester City. Sementara itu, usai pertandingan, ketika ditanya mengenai masa depannya, Guardiola hanya menjawab singkat.