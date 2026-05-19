Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Selasa, 19 Mei 2026 | 14.35 WIB

Pep Guardiola Bersiap Tinggalkan Manchester City di Akhir Musim, Enzo Maresca Incar Kursi Pelatih

Rumor kepergian Pep Guardiola semakin santer jelang akhir musim. (@ManCity/X) - Image

Rumor kepergian Pep Guardiola semakin santer jelang akhir musim. (@ManCity/X)

JawaPos.com - Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Manchester City pada musim panas 2026. Keputusan itu mencuat setelah Manchester City meraih gelar Carabao Cup dan Piala FA.

Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub, sejumlah sumber menyebutkan bahwa pengumuman terkait kepergian Pep Guardiola kemungkinan akan disampaikan sebelum musim berakhir. Sebagai penggantinya, nama Enzo Maresca muncul sebagai kandidat terkuat. Pelatih berusia 46 tahun itu diproyeksikan mengambil alih kursi kepelatihan Manchester City, hanya empat bulan setelah meninggalkan Chelsea.

Sinyal perpisahan Pep Guardiola sebenarnya sudah muncul sejak akhir 2025. Pada Desember 2025, The Athletic mengungkapkan bahwa Maresca mulai dikaitkan dengan Manchester City di tengah dugaan kuat bahwa Guardiola akan mengakhiri masa kepemimpinannya.

Maresca kemudian meninggalkan Chelsea pada Januari meski masih terikat kontrak hingga 2029. Maresca pun sempat memberi tahu pihak klub bahwa dirinya berkomunikasi dengan perwakilan City terkait peluang tersebut.

Kontrak Pep Guardiola sebenarnya masih berlaku hingga Juni 2027 setelah diperpanjang pada November 2024. Saat itu, Guardiola mengaku memilih bertahan karena merasa belum bisa meninggalkan klub di tengah performa yang menurun.

”Saya tidak ingin mengecewakan klub. Saya merasa tidak bisa pergi saat itu,” ujar Pep.

Namun, spekulasi mengenai masa depannya terus berkembang dalam beberapa bulan terakhir. Pihak klub sebelumnya bahkan tetap berharap Guardiola bertahan setidaknya hingga kontraknya berakhir.

Menariknya, Guardiola sempat menepis rumor kepergiannya. Dalam konferensi pers sebelum final Piala FA, Guardiola menegaskan bahwa dirinya masih memiliki satu tahun kontrak dengan Manchester City. Sementara itu, usai pertandingan, ketika ditanya mengenai masa depannya, Guardiola hanya menjawab singkat.

”Rumor? Semoga malammu menyenangkan,” kata Pep Guardiola.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Skor Bournemouth vs Manchester City: The Cherries Siap Gagalkan Mimpi Juara City - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Bournemouth vs Manchester City: The Cherries Siap Gagalkan Mimpi Juara City

Selasa, 19 Mei 2026 | 06.30 WIB

Manchester City Pilih Tunda Perayaan Juara Piala FA, Rodri Kirim Pesan Perpisahan dari Etihad Campus - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Pilih Tunda Perayaan Juara Piala FA, Rodri Kirim Pesan Perpisahan dari Etihad Campus

Selasa, 19 Mei 2026 | 01.34 WIB

Manchester City Raih Piala FA, Pep Guardiola Larang Pemain Pesta Bir demi Juara Premier League - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Raih Piala FA, Pep Guardiola Larang Pemain Pesta Bir demi Juara Premier League

Senin, 18 Mei 2026 | 23.58 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

3

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit

6

Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh

7

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

8

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

9

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

10

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore