Arsenal Bisa Secepatnya Kunci Gelar Jika Manchester City Gagal Menang Lawan Bournemouth

JawaPos.com – Arsenal F.C. semakin dekat mengunci gelar Premier League setelah meraih kemenangan 1-0 atas Burnley F.C. pada pekan ke-37 musim 2025–2026.

Dilansir dari laman ESPN pada Selasa (19/5), Hasil tersebut membuat Arsenal memperlebar jarak poin dari Manchester City F.C. di posisi kedua klasemen.

Dengan hanya menyisakan satu pertandingan, peluang Arsenal mengakhiri penantian panjang meraih gelar liga semakin terbuka lebar.

Gol tunggal kemenangan Arsenal dicetak oleh Kai Havertz pada menit ke-37 melalui sundulan memanfaatkan umpan sepak pojok.

Umpan matang dari Bukayo Saka berhasil dimaksimalkan Havertz untuk membawa tim tuan rumah unggul. Gol tersebut menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat di Stadion Emirates, London.

Sepanjang laga, Arsenal tampil dominan dengan menciptakan sejumlah peluang berbahaya ke gawang Burnley. Beberapa kesempatan emas dari pemain depan Arsenal belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan akibat penyelesaian akhir yang kurang maksimal.

Meski demikian, pertahanan solid membuat Arsenal mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

Kemenangan ini membuat Arsenal kini berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk mengamankan gelar juara liga musim ini. Klub asal London tersebut dapat memastikan trofi apabila berhasil meraih kemenangan pada laga terakhir mereka menghadapi Crystal Palace.

Selain itu, Arsenal juga memiliki peluang mengunci gelar lebih cepat bergantung pada hasil pertandingan Manchester City.