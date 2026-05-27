Aprillia JP
Rabu, 27 Mei 2026 | 16.17 WIB

Manchester City Rombak Staf Kepelatihan: Kolo Toure Hingga Lijnders Hengkang usai Kepergian Pep Guardiola

Pep Lijnders hingga Kolo Toure tinggalkan Manchester City. (@FRBlueMoon/X)

JawaPos.com - Manchester City secara resmi mengumumkan perombakan besar di jajaran staf kepelatihan menyusul kepergian sang pelatih Pep Guardiola pada Selasa (26/5). Salah satu nama yang dipastikan hengkang ialah mantan pemain mereka, Kolo Toure yang juga termasuk dalam lima staf yang meninggalkan klub.

Selain Toure, tiga staf lain yang sebelumnya telah dilaporkan akan pergi juga dikonfirmasi, yakni asisten pelatih Pep Lijnders, pelatih kebugaran Lorenzo Buenaventura, dan pelatih kiper Xabi Mancisidor. Klub juga mengumumkan kepergian Manel Estiarte, sosok yang telah lama menjadi tangan kanan Guardiola sejak masa di Barcelona dan Bayern Munchen.

”Seluruh jajaran City ingin mengucapkan terima kasih kepada kelima anggota staf atas kerja keras dan dedikasi mereka, serta mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka,” tulis pihak klub dalam pernyataan resmi dikutip dari situs Manchester City.

Kolo Toure yang saat ini berusia 45 tahun, baru diangkat sebagai asisten pelatih tim utama pada Juli lalu setelah tampil mengesankan saat menjalani peran sementara bersama skuad utama di ajang Piala Dunia Antarklub. Sebelumnya, Toure juga pernah menjabat sebagai asisten pelatih tim U-18, bekerja sama dengan Oliver Reiss.

Sebagai pemain, Toure memiliki kontribusi signifikan bagi Manchester City dengan mencatatkan 102 penampilan. Toure juga membawa klub meraih gelar Premier League pada 2012, melengkapi koleksi trofinya setelah sebelumnya menjuarai liga bersama Arsenal pada 2004.

Sementara itu, Buenaventura dan Estiarte dikenal sebagai bagian penting dalam staf Guardiola selama bertahun-tahun, mengikuti sang pelatih dari Barcelona, Bayern Munchen, hingga Manchester City. Pep Lijnders sendiri baru bergabung menjelang musim 2025/2026, sedangkan Toure naik ke tim utama pada musim panas tahun lalu.

Dilansir dari The Athletic, Manchester City dikabarkan tengah bersiap menunjuk mantan pelatih Chelsea Enzo Maresca sebagai pengganti Pep Guardiola. Pelatih asal Italia itu disebut-sebut akan membawa Danny Walker sebagai asistennya. Keduanya pernah bekerja sama sebelumnya di Manchester City, sebelum kembali berkolaborasi di Leicester City dan Chelsea.

Pengumuman kepergian Guardiola sendiri disampaikan pekan lalu sekaligus menandai berakhirnya era sukses sang pelatih di Etihad Stadium. Selama masa kepemimpinannya, Guardiola mempersembahkan enam gelar Premier League, tiga Piala FA, lima Piala Liga, satu Liga Champions, serta satu trofi Piala Dunia Antarklub.

Prestasi tersebut termasuk treble bersejarah pada musim 2022/2023. Sementara itu, pada musim 2025/2026, Manchester City harus puas finis di posisi kedua klasemen akhir Premier League, tertinggal tujuh poin dari sang juara Arsenal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
