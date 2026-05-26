Arsenal Pantau Situasi Tijjani Reijnders di Manchester City Jelang Bursa Transfer

JawaPos.com – Arsenal tengah meninjau situasi gelandang Manchester City, Tijjani Reijnders, menjelang dibukanya bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Team Talk pada Selasa (26/5), Pemain asal Belanda tersebut dikabarkan masuk dalam daftar panjang target transfer The Gunners untuk memperkuat sektor lini tengah.

Ketertarikan itu muncul seiring berkurangnya waktu bermain Reijnders di bawah arahan Pep Guardiola dalam beberapa bulan terakhir.

Tijjani Reijnders didatangkan Manchester City dari AC Milan pada Juni lalu dengan nilai transfer mencapai EUR 46,5 juta atau Rp 965 miliar. Meskipun sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal musim dengan kontribusi gol dan assist di Liga Inggris, posisinya perlahan mulai tergeser dari skuad utama.

Sepanjang musim, pemain berusia 27 tahun itu tetap mencatat sejumlah penampilan penting di Premier League dan Liga Champions dengan kontribusi gol yang cukup signifikan.

Arsenal melihat Reijnders sebagai opsi potensial untuk menambah kedalaman skuad, khususnya guna menghadapi jadwal kompetisi yang padat musim depan. Namun, laporan menyebut pembicaraan antara kedua pihak belum memasuki tahap lanjutan.

Meski demikian, peluang kepindahan ke Emirates Stadium masih terbuka apabila Arsenal memutuskan bergerak lebih serius pada musim panas ini.

Selain Arsenal, Juventus juga disebut memantau perkembangan situasi Reijnders dan menjadikannya salah satu target prioritas transfer. Klub asal Italia itu tertarik membawa kembali sang gelandang ke lingkungan Serie A setelah penampilannya yang cukup impresif bersama AC Milan sebelumnya.