Jejak 10 Tahun Pep Guardiola dengan Manchester City Dipenuhi Rekor hingga Jadi Penguasa Sepak Bola Eropa

JawaPos.com – Pep Guardiola telah menjalani satu dekade penuh bersama Manchester City sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2016.

Berbagai gelar domestik dan keberhasilan menjuarai Liga Champions menjadi bukti keberhasilan era Guardiola dalam membentuk identitas baru klub berjuluk The Citizens.

Berikut jejak 10 tahun atau 1 dekade Pep Guardiola dalam membawa Manchester City sebagai penguasa kompetisi sepak bola Eropa, seperti dilansir dari laman The Guardian pada Selasa (26/5).

1. 2016–17: Awal Era Guardiola Tanpa Gelar

Pep Guardiola resmi mengambil alih kursi pelatih Manchester City pada 2016 menggantikan Manuel Pellegrini dalam proyek besar perubahan skuad. Musim pertama menjadi fase transisi karena Guardiola mulai menyesuaikan pemain dengan sistem permainannya, termasuk memaksimalkan peran Kevin De Bruyne di lini tengah. Manchester City mengakhiri musim di posisi ketiga Liga Inggris dan tersingkir di babak 16 besar Liga Champions tanpa meraih satu pun trofi.

Trofi yang diraih: Tidak meraih trofi

2. 2017–18: Revolusi Guardiola yang Berbuah Gelar